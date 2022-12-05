Экономика

Не успевших оплатить имущественные налоги псковичей ждут пени с 2 декабря

Срок уплаты имущественных налогов за 2021 год завершился 1 декабря. Именно до этого дня собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств должны были заплатить налог на имущество физических лиц. С 2 декабря 2022 года налогоплательщики, которые не успели оплатить имущественные налоги, автоматически переходят в разряд должников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Также именно с этой даты на неоплаченную сумму налога начинается начисление пеней, которые имеют фиксированный размер – 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка России и начисляются за каждый день просрочки платежа. Поэтому чем раньше задолженность будет погашена, тем меньше будет сумма пени к уплате.

В том случае, если и указанный в требовании срок для добровольной уплаты истечет, а задолженность не будет погашена, налоговые органы вправе начать взыскание задолженности уже через службу судебных приставов. Это может привести к наложению ограничения на проведение регистрационных действий с имуществом, а также к аресту счетов должника.

Во избежание всех этих ситуаций, налоговая служба рекомендует гражданам контролировать свои расчеты с бюджетом и при наличии задолженности самостоятельно произвести уплату.

В случае, если у налогоплательщиков возникли какие-либо вопросы по наличию задолженности, налоговики Псковской области советуют оперативно обратиться в региональные налоговые органы или по телефону Единого контакт-центра: 8-800-222-2222.

На данный момент поступления по имущественным налогам физических лиц за 2021 год в Псковской области уже составили более 927 миллионов рублей, что почти на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.