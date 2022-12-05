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Экономика

Госдума в первом чтении одобрила закрепление кредитных каникул для граждан

06.12.2022 13:40|ПсковКомментариев: 0

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, закрепляющего на постоянной основе право граждан на кредитные каникулы по потребительским кредитам (займам).

Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, направлен на поддержку граждан, заключивших договор потребительского кредита (займа) и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 8 или 13 декабря, пишет РИА Новости.

Законопроект предусматривает право заемщика, заключившего договор потребительского кредита (займа), размер которого не превышает определенного правительством РФ значения, обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев, в течение которого он вправе не вносить платежи по такому договору.

Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора и при условии снижения доходов заемщика более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным среднемесячным доходом всех заемщиков), рассчитанным за год. Сведения о предоставлении заемщику кредитных каникул будут отражаться в его кредитной истории, но не будут ее ухудшать.

В течение этого льготного периода запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика, однако на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты.

До установления кабмином максимального размера кредита (займа), по которому заемщик вправе обратиться за кредитными каникулами, будут действовать предельные значения, установленные законопроектом. Для кредитов (займов), обязательства заемщика по которым обеспечены залогом транспортного средства, лимит составит 1,6 миллиона рублей, для остальных - 450 тысяч рублей. А для договоров потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, по которым заемщик вправе обратиться за каникулами, лимит выдачи или лимит задолженности (наименьшая из этих величин) составит 150 тысяч рублей.

Правительство поддерживает принятие законопроекта.

Теги: #экономика #кредитные каникулы
Источник: Псковская Лента Новостей
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