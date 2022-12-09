Экономика

В псковских «Пятерочках» появилась новинка от «Прасковьи Молочковой»

В псковских магазинах федеральной торговой сети «Пятерочка» появилась новинка от «Прасковьи Молочковой» - сливки 15-процентной жирности.

Приобрести их можно по цене 77,99 рублей. Сливки упакованы в удобные ПЭТ-бутылки, объем 0,31 кг.

Натуральные сливки содержат казеин, углеводы, органические, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты; аминокислоты лецитин, L-триптофан; витамины А, С, Е, РР и группы В, кальций, витамин D. По мнению специалистов и диетологов, питательные вещества из сливок усваиваются лучше, чем из молока.

Много рецептов со сливками и другими молочными продуктами можно найти в официальной группе бренда: https://vk.com/p_molochkova.