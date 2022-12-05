Экономика

О перспективах социально-экономического развития России высказался Александр Козловский

О перспективах социально-экономического развития России высказался депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас мы ярко видим, насколько вообще необходима технологическая независимость по основным направлениям производств. Понятно, что все производить на территории России или любой другой страны, даже такой большой, как Китай, невозможно. Все равно мы в глобальном смысле будем зависеть друг от друга», - сказал он.

Депутат отметил, что сейчас РФ чувствует себя достаточно свободно в вопросах энергетики.

«У нас есть свет в домах, есть подача электроэнергии на производственные предприятия. У нас сейчас активно должны развиваться IT-технологии, авиастроение, высокие технологии судостроения. Это, кстати, заложено в бюджете, это, опять-таки, наша безопасность, это некая независимость от других стран, чтобы нам было проще позиционировать себя на международной арене», – пояснил парламентарий.

Александр Козловский подчеркнул, что задача стоит не только перед какой-то отраслью или перед какими то производителями, или перед какими-то научно исследовательскими институтами. Это, в принципе, задача перед всем обществом.

«Наша безумная любовь ко всему иностранному, там, западному и отталкивание всего, что мы производим на своей территории, под боком – к сожалению, играют с нами злую шутку. С одной стороны, это конкуренция, но, с другой стороны, мы должны понимать: это приводит к тому, что наши производители просто даже на российский рынок не могут выйти со своей продукцией», – завершил свою мысль гость студии.