Экономика

«Гайд-парк»: Александр Козловский о федеральном бюджете. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 7 декабря. Гость студии - депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о работе над федеральным бюджетом на 2023 и плановый период 2024-2025 годов, а также о важных законопроектах, рассмотренных Госдумой в ноябре.

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