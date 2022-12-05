Экономика

Количество банкоматов в России достигло минимума с 2011 года

Количество банкоматов в России по состоянию на 1 октября достигло отметки в 178 222 штуки, что является минимальным значением с 2011 года, выяснило РИА Новости, изучив данные регулятора с 2008 года.

Максимум числа банкоматов, 237 408 штук, был достигнут по состоянию на январь 2014 года, а затем их число относительно стабильно снижалось.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось число банкоматов как с функцией выдачи, так и с функцией приема наличных. Первые растеряли 5,3% от своего количества, а вторые - 1,7%.

Как пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, причины сокращения числа банкоматов – цифровизация, вытеснение наличных из оборота и повышение финансовой культуры населения.