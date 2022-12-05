Экономика

Получение грантов для сельхозкооперативов упростили в России

Министерство сельского хозяйства упростило получение грантов для сельхозкооперативов и расширило возможности использования средств, полученных в рамках грантов, для семейных ферм.

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. Сельхозкооперативам и фермам нужно будет создавать рабочее место на каждые 10 миллионов рублей, выделенных в рамках гранта. Раньше нужно было делать так на каждый 3 миллиона, пишет RuNews24.

Кроме того, владельцы семейных ферм будут использовать часть средств с гранта на покупку участков у муниципалитетов, предназначенных для сельского хозяйства.

Максимальные суммы грантов останутся в тех же объёмах. До 30 миллионов рублей будут выделять на семейные фермы, а до 70 миллионов – на сельхозкооперативы.