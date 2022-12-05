Экономика

Сбер предоставил возможность снимать наличные в сети магазинов «Пятерочка»

Раньше, чтобы снять деньги, приходилось специально ходить в банкомат. Теперь же их можно получить прямо на кассе в магазине с помощью сервиса по снятию наличных в момент совершения покупки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Сервис выдачи наличных уже реализован на базе эквайринга Сбербанка в 35 магазинах райпо облпотребсоюза в районах Псковской области. В Пскове снять наличные с банковской карты можно на кассе в магазинах здорового питания «ВкусВилл» и гипермаркете «Перекресток». В декабре список и география магазинов, в которых можно получить наличные в момент оплаты покупок на кассе, расширился за счет внедрения услуги в торговой сети «Пятерочка».

Получить наличные со своей карты на кассе магазина легко. Сделайте покупку. Перед оплатой товаров предупредите кассира о том, что хотели бы снять определенную сумму с карты наличными. Расплатитесь картой как обычно. С вашего счета одновременно спишутся стоимость товаров и необходимая сумма наличных. Кассир выдаст вам деньги.

Клиенты Сбера могут получить до 5 тысяч рублей за один раз и до 20 тысяч рублей в месяц, что важно – без комиссии. Для клиентов других банков лимиты, комиссии и ограничения устанавливаются банками-эмитентами.