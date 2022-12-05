Алексей Севастьянов: Второе чтение законопроекта об областном бюджете на 2023 год будет насыщенным

Второе чтение проекта регионального закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» будет насыщенным. Такое мнение озвучил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, депутат по одномандатному округу №1 города Пскова Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Федеральные средства будут направлены в регион на все необходимые направления, заметил депутат.
«Самое главное то, что сохранена социальная направленность. Думаю, что интереснее будет обсуждать уже принятый бюджет. На выходе после второго чтения будут те цифры, с которыми мы нормально проживем следующий год и последующие», – добавил он.