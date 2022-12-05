Экономика

Алексей Севастьянов: Второе чтение законопроекта об областном бюджете на 2023 год будет насыщенным

Второе чтение проекта регионального закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» будет насыщенным. Такое мнение озвучил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, депутат по одномандатному округу №1 города Пскова Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«К сожалению, мы регион дотационный, у нас есть долг. Но мы видим динамику и с этим справляемся. Долг появился не вчера. Я с 2007 года в областном Собрании, тогда были тяжелые бюджеты. И принимались они, конечно, не то, что сейчас. Сегодня мы видим, что в принципе цифры растут. Я уверен, что второе чтение будет ещё более насыщенным», – сказала Алексей Севастьянов.

Федеральные средства будут направлены в регион на все необходимые направления, заметил депутат.

«Самое главное то, что сохранена социальная направленность. Думаю, что интереснее будет обсуждать уже принятый бюджет. На выходе после второго чтения будут те цифры, с которыми мы нормально проживем следующий год и последующие», – добавил он.