Экономика

Опубликованы сокращенные результаты Сбербанка по РПБУ за 11 месяцев 2022 года

«Сбербанк» опубликовал свои сокращенные результаты по РПБУ за 11 месяцев 2022 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера, показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО «Сбербанк».

«В ноябре мы заработали 124,7 млрд рублей чистой прибыли, что сопоставимо с результатами предыдущего месяца. Наш кредитный портфель прибавил 1,4% за ноябрь и превысил 30 трлн рублей. Всего по итогам 11 месяцев чистая прибыль Сбера составила 174,8 млрд рублей. Весомый вклад в результаты внесла наша традиционная акция "Зелёный день", приуроченная ко Дню рождения Сбера. Она всегда пользуется большим спросом у клиентов, а в этом году рост продаж розничных и корпоративных продуктов превысил показатели 2021 года», - отметил президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

Динамика активности клиентов (1)

106.4 млн 5.4 млн 3 млн + 2.6 млн с начала года + 1.2 млн с начала года + 0.1 млн с начала года Активные клиенты -

физические лица Пользователи

подписки СберПрайм Активные

корпоративные клиенты

Количество розничных клиентов достигло 106,4 млн человек, а юридических лиц - превышает 3 млн компаний.

Активность и вовлеченность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне — отношение DAU/MAU в Сбербанк Онлайн выше 50%.

Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0,3 млн за месяц или на 1,1 млн с начала года и достигло 5,4 млн.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 0,8 млн за месяц и на 8,9 млн с начала года до 65.4 млн пользователей.

Зеленый день в Сбере

В середине ноября прошел Зеленый день от Сбера, когда каждый мог воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка и компаний-партнеров Сбера, число которых в этом году превысило 170.

37% >1 млн 67% х5 Рост выдачи потребительских кредитов по сравнению с акцией прошлого года Заявок на потребительские кредиты

за период акции Рост количества заявок на кредитную СберКарту по сравнению с акцией прошлого года Оформлено годовых подписок СберПрайм+ vs обычные дни

в млрд руб.,

если не указано иное ноябрь

2022 изменение за месяц 2 изменение

с начала года 2 Кредиты юридическим лицам до резервов 18 199 1,1% 13,1% Кредиты физическим лицам до резервов 11 842 1,8% 11,0% Средства юридических лиц 8 438 -2,7% 0,7% Средства физических лиц 16 769 0,6% 0,8%

Розничный кредитный портфель в ноябре прибавил 1,8%, а с начала года вырос на 11% до 11,8 трлн руб. Драйвером роста выступали ипотечные кредиты (+17,3% с начала года с учетом секьюритизации портфеля), а также кредитные карты (+26,8%).

С начала года выдано уже более 2,1 трлн руб. ипотечных кредитов.

В ноябре Сбер одержал победу в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис» по итогам исследования агентства Frank RG.

Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживается с конца второго квартала 2022 года на фоне стабилизации ставок в экономике. В ноябре выдачи потребительских кредитов сохранились на высоком уровне, в том числе, благодаря специальным предложениям в Зеленый день:

потребительский кредит с рекордно низкой ставкой в 4% годовых на первый месяц кредитования;

потребительский кредит для подписчиков СберПрайм+ с возвратом 1,5% ставки по кредиту в виде бонусов программы лояльности СберСпасибо.

Корпоративный кредитный портфель прибавил 1,1% (2) в ноябре и более 13% (2) с начала года, составив 18,2 трлн руб.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила 2,3%.

Средства физических лиц составили 16,8 трлн руб., показав рост на 0,6% (2) за ноябрь и 0,8% (2) с начала года, в том числе, за счет запуска ряда промо вкладов осенью этого года, включая вклад «Лучший процент» со ставкой 9,5% годовых в рублях сроком на 3 года.

Средства юридических лиц снизились в ноябре на 2,7% (2) до 8,4 трлн руб. С начала года рост составил 0,7% (2).

Ключевые показатели эффективности за ноябрь

4% 0,8% 27,1% Рентабельность

активов Стоимость риска3

(COR) Отношение операционных расходов к доходам (CIR)

в млрд руб.,

если не указано иное ноябрь

2022 11М

2022 изменение ноябрь 2022/

ноябрь 2021 изменение 11М 2022/

11М 2021 Чистый процентный доход 159,1 1 524,4 12,8% 3,7% Чистый комиссионный доход 57,0 547,3 16,0% 5,1% Операционные расходы -64,3 -589,8 -0,1% -3,9% Прибыль до налога на прибыль 154,2 215,7 23,1% -84,8% Чистая прибыль 124,7 174,8 22,7% -84,8%



Чистый Рост чистого процентного дохода ускорился в ноябре 2022 года до 12,8% г/г (159.1 млрд руб.), а за 11 месяцев превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 3,7% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.

Чистый комиссионный доход вырос в ноябре 2022 года на 16% г/г до 57,0 млрд руб. и накопленным итогом с начала года составил 547,3 млрд руб., превысив уровень за 11 месяцев 2021 года на 5,1%.

Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 22% г/г за 11 месяцев 2022 года.

Третий год подряд Сбер занимает третье место в рейтинге 150 крупнейших эквайеров планеты по версии The Nilson Report.

В ноябре стоимость риска изменилась незначительно и составила 0,8%. С начала года был создан существенный объем резервов в связи с реализовавшимися рисками.

Операционные расходы снизились в ноябре г/г и составили 64,3 млрд руб. За 11 месяцев 2022 года расходы снизились на 3,9% г/г на фоне принятой в Банке программы повышения эффективности.

Банк заработал в ноябре 2022 года 124,7 млрд руб. чистой прибыли (+22,7% г/г), а за 11 месяцев чистая прибыль составила 174,8 млрд руб.

Результаты банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).

Коэффициент достаточности общего капитала вырос за ноябрь. ПАО «Сбербанк» с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные Наблюдательным советом в декабре 2021 года.

1 Оперативные данные

2 Без учета валютной переоценки

3 Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов