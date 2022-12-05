Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
борьба с наледью
Газ в быту
Господин Рейтингомер
рост тарифов
проект бюджета Пскова
поддержка мобилизованных членов профсоюза
FAQ передача показаний
Новая «Пчёлка» в Пскове
Есть работа
новогодние корпоративы
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
лонгрид кушать подано
показания электросчетчиков
Бюджет по 15 округу на 2023 год
фолк-рок в Пскове
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Экономика 05.12.2022 10:520 Россияне назвали ожидаемый и идеальный доход в 2023 году 08.12.2022 12:420 Значимость согласительной комиссии объяснил депутат Псковского областного Собрания 08.12.2022 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о самочувствии экономики в условиях санкций и мобилизации 08.12.2022 11:360 Опубликованы сокращенные результаты Сбербанка по РПБУ за 11 месяцев 2022 года 08.12.2022 10:200 Сбер предоставил возможность снимать наличные в сети магазинов «Пятерочка» 07.12.2022 20:400 Губернатор побывал на «Фабрике процессов» и познакомился с новым резидентом «Электрополиса» в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 06.12.2022 09:040 Ещё с шестью погибшими на Украине военнослужащими простились в Псковской области 02.12.2022 19:4024 В Пскове подорожает проезд в автобусах 01.12.2022 07:260 Губернатор сообщил о гибели ещё четырёх псковских военнослужащих на Украине 05.12.2022 09:500 Стали известны подробности смерти мужчины на улице Петровской в Пскове 05.12.2022 08:124 После неудачного концерта в Петербурге Григорий Лепс с охранниками избил мужчину. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Опубликованы сокращенные результаты Сбербанка по РПБУ за 11 месяцев 2022 года

08.12.2022 11:36|ПсковКомментариев: 0

«Сбербанк» опубликовал свои сокращенные результаты по РПБУ за 11 месяцев 2022 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера, показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО «Сбербанк».

«В ноябре мы заработали 124,7 млрд рублей чистой прибыли, что сопоставимо с результатами предыдущего месяца. Наш кредитный портфель прибавил 1,4% за ноябрь и превысил 30 трлн рублей. Всего по итогам 11 месяцев чистая прибыль Сбера составила 174,8 млрд рублей. Весомый вклад в результаты внесла наша традиционная акция "Зелёный день", приуроченная ко Дню рождения Сбера. Она всегда пользуется большим спросом у клиентов, а в этом году рост продаж розничных и корпоративных продуктов превысил показатели 2021 года», - отметил президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

Динамика активности клиентов (1)

106.4 млн

5.4 млн

3 млн

+ 2.6 млн с начала года

+ 1.2 млн с начала года

+ 0.1 млн с начала года

Активные клиенты -
физические лица

Пользователи
подписки СберПрайм

Активные
корпоративные клиенты

Количество розничных клиентов достигло 106,4 млн человек, а юридических лиц - превышает 3 млн компаний.

Активность и вовлеченность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне — отношение DAU/MAU в Сбербанк Онлайн выше 50%.

Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0,3 млн за месяц или на 1,1 млн с начала года и достигло 5,4 млн.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 0,8 млн за месяц и на 8,9 млн с начала года до 65.4 млн пользователей.

Зеленый день в Сбере

В середине ноября прошел Зеленый день от Сбера, когда каждый мог воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка и компаний-партнеров Сбера, число которых в этом году превысило 170.

37%

>1 млн

67%

х5

Рост выдачи потребительских кредитов по сравнению с акцией прошлого года

Заявок на потребительские кредиты
за период акции

Рост количества заявок на кредитную СберКарту по сравнению с акцией прошлого года

Оформлено годовых подписок СберПрайм+ vs обычные дни

в млрд руб.,
если не указано иное

ноябрь
2022

изменение

за месяц 2

изменение
с начала года 2

Кредиты юридическим лицам до резервов

18 199

1,1%

13,1%

Кредиты физическим лицам до резервов

11 842

1,8%

11,0%

Средства юридических лиц

8 438

-2,7%

0,7%

Средства физических лиц

16 769

0,6%

0,8%

Розничный кредитный портфель в ноябре прибавил 1,8%, а с начала года вырос на 11% до 11,8 трлн руб. Драйвером роста выступали ипотечные кредиты (+17,3% с начала года с учетом секьюритизации портфеля), а также кредитные карты (+26,8%).

С начала года выдано уже более 2,1 трлн руб. ипотечных кредитов.

  • В ноябре Сбер одержал победу в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис» по итогам исследования агентства Frank RG.

Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживается с конца второго квартала 2022 года на фоне стабилизации ставок в экономике. В ноябре выдачи потребительских кредитов сохранились на высоком уровне, в том числе, благодаря специальным предложениям в Зеленый день:

  • потребительский кредит с рекордно низкой ставкой в 4% годовых на первый месяц кредитования;

  • потребительский кредит для подписчиков СберПрайм+ с возвратом 1,5% ставки по кредиту в виде бонусов программы лояльности СберСпасибо.

Корпоративный кредитный портфель прибавил 1,1% (2) в ноябре и более 13% (2) с начала года, составив 18,2 трлн руб.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила 2,3%.

Средства физических лиц составили 16,8 трлн руб., показав рост на 0,6% (2) за ноябрь и 0,8% (2) с начала года, в том числе, за счет запуска ряда промо вкладов осенью этого года, включая вклад «Лучший процент» со ставкой 9,5% годовых в рублях сроком на 3 года.

Средства юридических лиц снизились в ноябре на 2,7% (2) до 8,4 трлн руб. С начала года рост составил 0,7% (2).

Ключевые показатели эффективности за ноябрь

4%

0,8%

27,1%

Рентабельность
активов

Стоимость риска3
(COR)

Отношение операционных расходов к доходам (CIR)

в млрд руб.,
если не указано иное

ноябрь
2022

11М
2022

изменение

ноябрь 2022/
ноябрь 2021

изменение 11М 2022/
11М 2021

Чистый процентный доход

159,1

1 524,4

12,8%

3,7%

Чистый комиссионный доход

57,0

547,3

16,0%

5,1%

Операционные расходы

-64,3

-589,8

-0,1%

-3,9%

Прибыль до налога на прибыль

154,2

215,7

23,1%

-84,8%

Чистая прибыль

124,7

174,8

22,7%

-84,8%


Чистый Рост чистого процентного дохода ускорился в ноябре 2022 года до 12,8% г/г (159.1 млрд руб.), а за 11 месяцев превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 3,7% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.

Чистый комиссионный доход вырос в ноябре 2022 года на 16% г/г до 57,0 млрд руб. и накопленным итогом с начала года составил 547,3 млрд руб., превысив уровень за 11 месяцев 2021 года на 5,1%.

Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 22% г/г за 11 месяцев 2022 года.

  • Третий год подряд Сбер занимает третье место в рейтинге 150 крупнейших эквайеров планеты по версии The Nilson Report.

В ноябре стоимость риска изменилась незначительно и составила 0,8%. С начала года был создан существенный объем резервов в связи с реализовавшимися рисками.

Операционные расходы снизились в ноябре г/г и составили 64,3 млрд руб. За 11 месяцев 2022 года расходы снизились на 3,9% г/г на фоне принятой в Банке программы повышения эффективности.

Банк заработал в ноябре 2022 года 124,7 млрд руб. чистой прибыли (+22,7% г/г), а за 11 месяцев чистая прибыль составила 174,8 млрд руб.

Результаты банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).

Коэффициент достаточности общего капитала вырос за ноябрь. ПАО «Сбербанк» с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные Наблюдательным советом в декабре 2021 года.

1 Оперативные данные

2 Без учета валютной переоценки

3 Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы уборкой дворов от снега в Пскове?
В опросе приняло участие 187 человек
08.12.2022, 12:480 Комитет по охране объектов культурного наследия хочет изъять у собственника дом Седельщикова в Пскове 08.12.2022, 12:420 Значимость согласительной комиссии объяснил депутат Псковского областного Собрания 08.12.2022, 12:390 Зону приёма багажа перенесут в аэропорту Пскова 08.12.2022, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о самочувствии экономики в условиях санкций и мобилизации
08.12.2022, 12:290 Единая информационно-коммуникационная платформа объединила школы Псковской области 08.12.2022, 12:250 Новогодние цены предлагают псковичам в салоне дилера Geely «РРТ» 08.12.2022, 12:240 Великолукская сельскохозяйственная академия отмечает 65-летие 08.12.2022, 12:120 Игорь Иванов выступил против продления сроков использования СИЗ
08.12.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Севастьяновым 08.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 8 декабря 08.12.2022, 12:000 Грабитель в Новосокольниках вынес из магазина ёлочные игрушки  08.12.2022, 11:570 Псковские спортсмены приняли участие в первенстве СЗФО по рукопашному бою
08.12.2022, 11:530 Скидки на сметану действуют во всех псковских магазинах «Деревня Соловьи» 08.12.2022, 11:490 «Сообразим на троих»: Второй срок губернатора, противоречия КПРФ и журналистика против пропаганды 08.12.2022, 11:460 Денис Иванов рассказал о своих предложениях в бюджет города Пскова на 2023 год 08.12.2022, 11:430 Посвящённые астрономии мероприятия пройдут в Псковской области в 2023 году
08.12.2022, 11:360 Опубликованы сокращенные результаты Сбербанка по РПБУ за 11 месяцев 2022 года 08.12.2022, 11:240 Доля желающих получить сюрприз на Новый год россиян снизилась до 33% 08.12.2022, 11:140 «Беседка»: Андрей Михеев о самочувствии экономики в условиях санкций и мобилизации 08.12.2022, 11:100 Около миллиона рублей похитили мошенники у псковичей за два дня
08.12.2022, 11:041 Выплаты, тарифы, рост цен: что изменится для псковичей в 2023 году 08.12.2022, 10:550 Комфортные трехкомнатные квартиры в новом ЖК «Александровский посад» предлагают псковичам 08.12.2022, 10:540 Госдума рассмотрит отмену исключительно мужских профессий в начале 2023 года 08.12.2022, 10:440 Сколько длится съёмка звёзд, рассказал псковский астроном-любитель
08.12.2022, 10:410 Новая волна продаж экипировки и военного снаряжения замечена на сайте бесплатных объявлений в Пскове 08.12.2022, 10:380 Гдович отправится в колонию за кражу в доме инвалида-колясочника 08.12.2022, 10:360 Досрочно завершился ремонт моста через реку Шелонь в Дновском районе 08.12.2022, 10:300 Дорожники устраняют последствия ночного снегопада в Пскове
08.12.2022, 10:280 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о бюджете и развитии местного самоуправления 08.12.2022, 10:200 Сбер предоставил возможность снимать наличные в сети магазинов «Пятерочка» 08.12.2022, 10:120 Время затянуть пояса? 08.12.2022, 10:120 Фотофакт: Новогоднюю ель начали устанавливать в центре Пскова
08.12.2022, 10:000 Врач обнаружил червей в глазу жаловавшейся на воспаление россиянки 08.12.2022, 09:500 Более 15% псковских работников не могут оформить налоговый вычет из-за неофициального дохода 08.12.2022, 09:410 Елена Бибикова напомнила, кто выйдет на пенсию в 2023 году 08.12.2022, 09:303 Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах
08.12.2022, 09:210 В Минздраве опровергли данные о том, что РФ входит в пятерку стран по темпам распространения ВИЧ 08.12.2022, 09:040 Снижение производства сала в России объяснили новыми породами свиней 08.12.2022, 08:500 Очевидцев ДТП с пострадавшим мотоциклистом ищут в Псковском районе 08.12.2022, 08:340 Международный день художника отмечают 8 декабря
08.12.2022, 08:210 Какие выплаты повысят в 2023 году, рассказали россиянам 08.12.2022, 08:070 Срок переноса эксгумированных останков защитников Отечества увеличили в России 08.12.2022, 07:520 Пскович перевозил опасные грузы, используя поддельное свидетельство 08.12.2022, 07:350 Атлантическое тепло захватывает Европейскую Россию
08.12.2022, 07:160 Всё о библиотеке Пушкина смогут узнать сегодня гости ульяновского «Дома Языковых» 08.12.2022, 07:000 Wi-Fi получит дополнительные частоты в России 07.12.2022, 22:000 Извещать коммунальные службы о сосульках рекомендовали псковичам 07.12.2022, 21:530 Нарколог рассказал, чем не стоит заедать и запивать алкоголь
07.12.2022, 21:470 Губернатор отметил активную работу Куньинского района в части капремонта школ 07.12.2022, 21:380 Лучших волонтёров наградят в Пскове 07.12.2022, 21:320 Пожарно-тактические учения прошли в лещихинском доме-интернате 07.12.2022, 21:150 Кунья готовится к масштабной модернизации теплосетей и котельных
07.12.2022, 21:101 Работники здравоохранения будут получать ежемесячные надбавки с 2023 года 07.12.2022, 21:001 Псковичам напомнили об ответственности за незаконную рубку леса 07.12.2022, 20:400 Губернатор побывал на «Фабрике процессов» и познакомился с новым резидентом «Электрополиса» в Великих Луках 07.12.2022, 20:380 Михаил Ведерников обсудил возможность создания в Псковской области представительства «Сколково»
07.12.2022, 20:290 Ремонт автомобильной дороги Великие Луки - Новосокольники продолжат в рамках нацпроекта 07.12.2022, 20:170 Число ДТП снижается, но их последствия становятся тяжелее – начальник псковского УМВД 07.12.2022, 20:000 Шесть способов сэкономить на услугах ЖКХ перечислили псковичам 07.12.2022, 19:520 Сильный снегопад ожидается ночью в Псковской области
07.12.2022, 19:380 Начальник отделения почты в Острове предстанет перед судом за присвоение денег 07.12.2022, 19:350 Откуда поступают звонки от телефонных мошенников, рассказал Алексей Овсянников 07.12.2022, 19:090 Как Псков справляется со снегопадом? 07.12.2022, 19:090 Исполнительница главной женской роли «Пигмалиона» ответила на сравнение спектакля с «Золушкой»
07.12.2022, 19:010 Две пары аистов переехали жить из гдовского приюта в Псково-Печерский монастырь 07.12.2022, 18:500 Поправки в закон «О ветеранах» оценил депутат Госдумы Александр Козловский 07.12.2022, 18:470 «PROПРАВО»: Как вернуть товар, купленный в Интернете? ВИДЕО 07.12.2022, 18:390 Псковский губернатор подписал распоряжение об обеспечении безопасности в регионе на новогодние праздники
07.12.2022, 18:390 Алексей Овсянников: Байкерское движение в Пскове успешно развивается 07.12.2022, 18:300 В псковских школах 42 класса закрыли на карантин по ОРВИ 07.12.2022, 18:270 Фотофакт: Аист продолжает жить в псковском пруду в Дендропарке 07.12.2022, 18:210 Сладкие vs полезные подарки под елку: мнения псковичей
07.12.2022, 18:190 Псковичам рассказали, почему спектакль «Пигмалион» - это мелодрама 07.12.2022, 18:150 «Битву сезонов» планируют провести в рамках фестиваля «Мисс и Миссис Псков» 07.12.2022, 18:080 Уровень детской преступности в Псковской области один из самых низких в России 07.12.2022, 18:010 Почти 14 тонн макулатуры собрали в Псковской области для переработки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru