Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о самочувствии экономики в условиях санкций и мобилизации

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев.

Ведущий Артем Татаренко поговорит с ним о самочувствии региональной экономики в условиях санкций и мобилизации. Какие отрасли уже ощутили на себе негативные последствия? Какие предприятия приостановили работу и какие предпринимаются меры со стороны региональной власти, чтобы помочь самим компаниям или, если это уже невозможно, их сотрудникам? Не придется ли свернуть профильные нацпроекты и программы поддержки бизнеса?