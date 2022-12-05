Экономика

Экономическая ситуация в Псковской области стабилизируется — Андрей Михеев

Экономическая ситуация в Псковской области на сегодняшний день стабилизируется. Об этом председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы смотрим достаточно оптимистично в будущее. Я думаю, это нормальное психологическое состояние. Если ты заранее смотришь с негативом, наверное, так всё и пойдёт», - сказал Андрей Михеев.

Он отметил, что в этом году стране и региону пришлось справляться с новыми вызовами для экономики с учётом накопленных за период пандемии коронавируса трудностями. Особенно сложно, по словам специалиста, было весной и летом 2022 года, когда приходилось перестраивать логистические цепочки и отношения с контрагентами из-за санкций.

«Могу сказать, что в региональной экономике ситуация, это сложившаяся турбулентность, выпрямляется, выправляется. Действительно, если мы сравниваем конец года и начало, весну текущего года, ситуация поменялась, неизвестных стало меньше», - добавил председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области.