Экономика

Владимир Кузь поддержал ряд озвученных на согласительной комиссии поправок к бюджету-2023

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь поддержал ряд поправок, озвученных на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В частности, по мнению парламентария, остро стоит вопрос со строительством дорог к земельным участкам, предназначенным для предоставления многодетным семьям, в деревне Борисовичи Псковского района.

«Пока нет представлений, откуда взять финансирование, но проблема острая, она давно стоит, ещё когда я работал в администрации района, заместителем Натальи Фёдоровой (главы Псковского района — ред.). Мы этот проект прорабатывали, делали проект, сегодня он частично готов», - рассказал Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Вопрос, по его словам, находится в проработке.

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Помимо этого, порядка 60 фельдшерско-акушерских пунктов в Псковской области с января 2023 года начнут продавать лекарства. Депутат отметил, что такая мера очень актуальна для жителей сельских территорий.

«Проблема очень актуальная, неоднократно на приёме граждан люди задавали вопрос по продаже лекарств», - сказал Владимир Кузь.

При этом он отметил, что в Псковском и Гдовском районах строительство некоторых ФАПов пока не завершено из-за проблем с подрядчиками. Вопрос, подчеркнул он, находится на контроле у губернатора.

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Также Владимир Кузь поддержал предложение вице-спикера, председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания Александра Братчикова увеличить финансирование программы по поддержке русского языка как государственного, языка межнационального общения.

«Полностью поддерживаю Александра Николаевича, сейчас программа финансируется недостаточно, хотелось бы больше», - заметил Владимир Кузь.

Напомним, финансирование профильной программы по поддержке русского языка предлагают увеличить со 100 тысяч до 5 млн рублей.