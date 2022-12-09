Андрей Козлов: Бюджет региона на 2023 год направлен на развитие

Бюджет Псковской области на 2023 год направлен на развитие. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Парламентарий заметил, что бюджет – это инструмент, который имеет расходную и доходную части, зависит от того, как в течение года работают представители правительства совместно с областным Собранием.
«От этого зависит результат работы за год. Бюджет направлен на развитие. На мой взгляд, бюджет сбалансирован в соответствие с параметрами Бюджетного кодекса РФ. На протяжении следующего года, я уверен, он будет только увеличиваться», – заключил он.