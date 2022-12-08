Экономика

Центробанк заявил о преодолении экономикой РФ краткосрочного падения на фоне мобилизации

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка РФ проинформировал о преодолении российской экономикой краткосрочного падения на фоне частичной мобилизации.

По данным ведомства, призыв резервистов в зону СВО на Украине скорректировал снижение экономических показателей, но уже в ноябре потенциал страны пришел в норму. Колебания в промышленном секторе и на потребительском рынке России второй половины октября и середины ноября оказались краткосрочными, пишет RuNews24.

Отсутствие высокой инфляции и увеличение госзаказа стабилизировали обстановку внутри страны, уточнили в ЦБ РФ и акцентировали внимание, что непродолжительное шоковое состояние не сильно сказалось на развитии государства.