Экономика

«Беседка»: Андрей Михеев о самочувствии экономики в условиях санкций и мобилизации. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 декабря. Гость студии - председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о самочувствии региональной экономики в условиях санкций и мобилизации. Какие отрасли уже ощутили на себе негативные последствия? Какие предприятия приостановили работу и какие предпринимаются меры со стороны региональной власти, чтобы помочь самим компаниям или, если это уже невозможно, их сотрудникам? Не придется ли свернуть профильные нацпроекты и программы поддержки бизнеса?