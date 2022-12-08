Экономика

Псковская область получит дополнительные субсидии от правительства РФ

Псковская область в ближайшие годы получит дополнительные субсидии от правительства России. Регион вошел в число 10 субъектов страны с низкой бюджетной обеспеченностью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, первый заместитель председателя комитета ГД по промышленности и торговле Александр Козловский.

«До 2024 года ежегодно наша область будет получать по 1 млрд рублей для реализации индивидуальной программы развития. Такое решение было принято в Государственной думе совместно с правительством страны. Аналогичные средства предусмотрены для приграничных с Украиной субъектов России», - прокомментировал депутат.

Кредитные каникулы получат граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Условие получения каникул по кредитам – снижение дохода на 30% по сравнению со среднемесячным доходом, рассчитанным за предыдущий год. Каникулы можно получить однократно на время действия кредитного договора. Новация прошла первое чтение, пояснил Александр Козловский.