Экономика

Как будут сдерживать рост розничных цен в 2023 году, рассказали псковские власти

Как будут сдерживать рост розничных цен в 2023 году, рассказал представитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, отвечая на вопрос на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Рост розничных цен как чёрная туча над нашими головами. Хотелось бы знать, что будет предприниматься правительством области для сдерживания роста розничных цен в Новом 2023 году?» - спросил пскович.

«В настоящее время осуществляется работа по сдерживанию инфляционных процессов в экономике за счет наращивания предложения продукции местных производителей, осуществления денежно-кредитной политики ЦБ РФ на таблетирование инфляции. В рамках работы антимонопольных органов осуществляется контроль за рыночным ценообразованием», - ответил представитель органа исполнительной власти.