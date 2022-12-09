Экономика

Псковский парламент поддержал федеральную законодательную инициативу о защите военных пенсионеров

Псковское областное Собрание депутатов единогласно поддержало федеральную законодательную инициативу, защищающую военных пенсионеров, на внеочередной сессии 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом федерального закона предлагается дополнительно защитить военных пенсионеров. На данный момент размер пенсии для военнослужащих зависит от занимаемых на день увольнения должностей и полученного воинского или специального звания. При этом военные пенсионеры могут вновь поступить на службу, заключить контракт или быть мобилизованными в вооруженные силы во время проведения операций за пределами России и при этом согласиться на более низкооплачиваемую должность, чем они занимали ранее. При повторном увольнении им назначат более низкую пенсию пропорционально новому окладу.

Изменения предусматривают, что в случае, если военнослужащий вышел на пенсию и потом вновь поступил на военную службу, после его второго увольнения размер пенсионного обеспечения определяется по большему окладу.

Принятое постановление направят в комитет Государственной Думы по обороне.