Экономика

Полтысячи за оливье: во сколько псковичам обойдутся салаты и икра на Новый год

Редкая российская семья под Новый год не устраивает застолья. Практически в каждом доме в последний день декабря готовят оливье и селёдку под шубой, выставляют на стол бутерброды с красной икрой, а ещё красную рыбу, колбасу и, конечно, шипучий напиток.

Но цены не стоят на месте... В итоге традиция накрывать стол год от года всё сильнее бьёт по карману. Насколько сильно в этот раз увеличились цены на продукты для новогоднего стола? В какую сумму обойдётся оливье? Об этом читайте в материале «МК в Пскове».