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Экономика

Полтысячи за оливье: во сколько псковичам обойдутся салаты и икра на Новый год

09.12.2022 12:51|ПсковКомментариев: 0

Редкая российская семья под Новый год не устраивает застолья. Практически в каждом доме в последний день декабря готовят оливье и селёдку под шубой, выставляют на стол бутерброды с красной икрой, а ещё красную рыбу, колбасу и, конечно, шипучий напиток.

Но цены не стоят на месте... В итоге традиция накрывать стол год от года всё сильнее бьёт по карману. Насколько сильно в этот раз увеличились цены на продукты для новогоднего стола? В какую сумму обойдётся оливье? Об этом читайте в материале «МК в Пскове».

Теги: #Новый год #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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