Экономика

Минпромторг пока не планирует запрещать ввоз парфюмерии и косметики

Запрет на поставки продукции и повышение пошлины на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, сообщает Минпромторг РФ.

Правительство России установило пошлины в 35% на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ был ранее в пятницу опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Среди таких товаров в том числе шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов, пишет РИА Новости.

«Введение полного запрета на поставки парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым ассортимент отечественных брендов не в полной мере может удовлетворить запросы потребителей (парфюмерия, декоративная косметика), пока не планируется», - сообщает Минпромторг.