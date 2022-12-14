Экономика

Миллиард выделят на выплаты приглашенным работникам ОПК в России

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса будут компенсированы затраты на выплату заработной платы сотрудникам, которые переезжают к ним для работы из других регионов страны. Такое решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

На эти цели в Фонде социального страхования предусмотрели порядка 1 млрд рублей. Размер финансовой поддержки в расчёте на одного работника составит 262 188 рублей. Сумма будет разделена на четыре квартальные выплаты по 65 547 рублей.

Перечень организаций, которые нуждаются в сотрудниках, а также список востребованных профессий утвердят руководители регионов. Главное требование – предприятие должно входить в реестр организаций ОПК, который ведётся Минпромторгом.