Экономика

Освободить инвесторов от налога на имущество организаций предложили в Псковской области

Проект закона, предлагающий меры поддержки для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории региона, поступил в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Разработанный правительством законопроект коррелируется с новыми нормами федерального законодательства, вступающими в силу 2023 года. До 1 января налоговые ставки устанавливались в зависимости от категорий налогоплательщиков и имущества, признаваемого объектом налогообложения. Теперь предоставление налоговых преференций возможно путём установления соответствующих налоговых льгот.

По действующему областному законодательству при реализации утверждённых правительством инвестиционных проектов инвесторам устанавливалась ставка по налогу на имущество организаций в размере 0,01%, что соразмерно снижению суммы налога на 99,5%. Для поддержки инвестиционной деятельности на территории региона в качестве налоговой льготы предлагается полностью освободить инвесторов от уплаты налога на имущество организаций. В законопроекте уточняется, что освобождение от уплаты налога не распространяется на объекты, в отношении которых инвестор пользовался или пользуется налоговой льготой по налогу на имущество организаций на основании действующих положений областного законодательства.

Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет области, для этой категории налогоплательщиков остаётся неизменной и составляет 13,5%.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что в 2022 году заканчивается срок действия налоговых льгот для девяти из 21 инвестиционного проекта, утверждённого правительством области.