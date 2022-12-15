Экономика

Российский бизнес стал экономить на маркетинге в 2022 году

Предприниматели в текущем году стали экономить на маркетинге. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру» и маркетинговой платформы Roistat, четверть представителей бизнеса сократили затраты на себестоимость товаров и услуг (25%), а 24% — на маркетинговое продвижение.

Среди сокративших затраты на маркетинг компаний 60% урезали рекламный бюджет, 55% отказались от части рекламных направлений, например, от SMM или PR, а 19% сократили бюджет на подрядчиков, сообщают «Известия».

Еще 50% компаний в этом году полностью отказались от участия в выставках и конференциях, 40% — от таргетированной рекламы, 37% — от работы со СМИ.

По словам гендиректора Коммуникационной группы КРОС Екатерины Мовсесян, рекламные бюджеты традиционно идут «под нож» в любой кризисной ситуации.

«В первую очередь урезаются рекламные кампании, которые работают на охват и знание продукта. То есть фокус смещается с задачи по привлечению новой аудитории на удержание уже существующего клиента», — пояснила она.