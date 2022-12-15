Расширенное заседание промышленников, предпринимателей и машиностроителей проходит в Пскове

Расширенное заседание регионального Союза промышленников и предпринимателей Псковской области, регионального отделения Союза машиностроителей России и координационного совета передовой инженерной школы Союзного государства России и Белоруссии проходит в «Точке кипения» Пскова сегодня, 16 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Темой заседания стало «Передовая инженерная школа Союзного государства. Технологическая безопасность. Новые задачи в бизнесе».
Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин рассказал о драйверах развития региона и учебных заведений.
В ходе заседания обсудят вопрос о роли передовых инженерных школ в обеспечении технологической безопасности
страны. Пройдёт презентация передовой инженерной школы Союзного государства, в ходе которой расскажут о задачах школы и о том, как она будет взаимодействовать с промышленными предприятиями Белоруссии и России.
Доклад о мерах защиты бизнеса в условиях санкционной политики недружественных стран представит председатель комитета по
экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.
Также на заседании обсудят вопросы взаимодействия реального сектора экономики и научно-образовательных организаций.
Планируется подписание соглашения между Псковским региональным отделением Союза машиностроителей России и ПсковГУ.