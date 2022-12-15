Экономика

Расширенное заседание промышленников, предпринимателей и машиностроителей проходит в Пскове

Расширенное заседание регионального Союза промышленников и предпринимателей Псковской области, регионального отделения Союза машиностроителей России и координационного совета передовой инженерной школы Союзного государства России и Белоруссии проходит в «Точке кипения» Пскова сегодня, 16 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Темой заседания стало «Передовая инженерная школа Союзного государства. Технологическая безопасность. Новые задачи в бизнесе».

«У нас сегодня другой формат общения. И это не просто совместное заседание. Последние года наложили определенные отпечатки, были ограничения на встречи, но мы собиралась в формате видео-конференц-связи и решали вопросы. В этом году каждый ищет пути выхода из сложившейся ситуации. С одной стороны, санкции наложили отпечаток на работе предприятий, но я также рассматриваю это и как возможность освоения новых видов продукции и изделий, создания новых отраслей. Недавно мы утвердили федеральный бюджет. Это бюджет развития, будут большие вливания для существующих промышленных предприятий Псковской области. Есть возможности, и это надо использовать», – выступил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального Союза промышленников и предпринимателей Псковской области, куратор Псковского регионального отделения «Союз машиностроителей России» Александр Козловский.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин рассказал о драйверах развития региона и учебных заведений.

«Ждем от университета, что это будет драйвер общего развития. У нас в регионе два города являются локомотивами развития. Рад, что университет выступает мостом во взаимоотношении с Белоруссией. В сентябре должно было пройти совместное заседание с Белоруссией. Там планировали решить три экономических вопроса, которые серьёзно поддержат экономику», – добавил вице-губернатор.

В ходе заседания обсудят вопрос о роли передовых инженерных школ в обеспечении технологической безопасности

страны. Пройдёт презентация передовой инженерной школы Союзного государства, в ходе которой расскажут о задачах школы и о том, как она будет взаимодействовать с промышленными предприятиями Белоруссии и России.

Доклад о мерах защиты бизнеса в условиях санкционной политики недружественных стран представит председатель комитета по

экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Также на заседании обсудят вопросы взаимодействия реального сектора экономики и научно-образовательных организаций.

Планируется подписание соглашения между Псковским региональным отделением Союза машиностроителей России и ПсковГУ.