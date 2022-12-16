Экономика

Правительство России продлило меры поддержки рынка труда в условиях санкций

Ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях введённых в отношении России западных санкций продлевается до конца 2023 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идёт о действующем механизме, который помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства, а также в организации профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

«Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В частности, им компенсируют расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест», - отметили в правительстве.

Планируется, что в 2023 году эти меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей.