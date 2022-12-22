Экономика

Прибыль российских компаний упала в октябре почти в два раза - Росстат

Прибыль российского бизнеса сократилась в 1,8 раза в годовом выражении в октябре 2022 года, сообщает Росстат. Убытки понесли сектора оптовой торговли и гостиниц с общепитом. Эксперты объясняют общее снижение эффектом высокой базы.

Совокупная прибыль прибыльных организаций достигла 1,78 трлн рублей, а убыток убыточных составил около 128 млрд, пишет РБК.

Месячный финансовый результат корпоративного сектора в России начал устойчиво снижаться с июня 2022 года, когда он сократился на 31% год к году. В июле последовало уменьшение на 15%, в августе — на 16%, а в сентябре организации вообще не получили прибыли (совокупный убыток компаний превысил совокупные прибыли на 728 млрд рублей). В январе-феврале чистая прибыль российского бизнеса на 66% превышала сравнительный показатель предыдущего года.

В октябре в нескольких отраслях было зафиксировано отрицательное сальдо прибылей и убытков, следует из расчетов РБК. В оптовой торговле (кроме автомобилей и мотоциклов) убыток составил 125 млрд рублей (против прибыли 489 млрд в октябре 2021 года), в розничной торговле прибыль в октябре, наоборот, выросла до 79 млрд рублей (против 13 млрд годом ранее). В сфере гостиниц и предприятий общественного питания убыток составил 2,1 млрд рублей.

Компании обрабатывающего сектора в октябре по совокупности получили прибыль 707,6 млрд рублей, но она снизилась на 14,7% по сравнению с октябрем прошлого года. В сельском хозяйстве баланс прибылей и убытков сократился в 2,2 раза — до 51 млрд рублей.

«Данные показатели связаны с эффектом высокой базы прошлого года. Сейчас на поддержку бизнеса в условиях адаптации к новым условиям, переориентации транспортно-логистических цепочек правительством реализуется план первоочередных действий, а также определены стратегические приоритеты», — сообщили в Минэкономразвития в ответ на запрос РБК.