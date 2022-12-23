Экономика

В правительстве призвали регионы не ждать дотаций из Москвы, а развивать экономику

Губернаторам нужно изучать и внедрять положительный опыт других регионов для привлечения инвестиций, а не ждать дотаций от федерального центра. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в пятницу, 23 декабря, на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», передает ТАСС.

«Мы же видим, что отдельные регионы занимаются реально экономикой - губернаторы ездят по стране, ездят за рубеж, привлекая инвестиции. А другие - сидят просто и ждут сверху дотаций. <...> Еще раз предлагаю вам, может в следующем году заняться именно распространением той практики, которая есть у хороших регионов, которые идут вперед. <...> И этот положительный опыт нам нужно изучать и его внедрять. А не стремиться жить на дотации», - сказал Антон Силуанов.

Он также подчеркнул, что властям субъектов РФ как никогда нужно обратить внимание на то, что делать, чтобы регион был инвестиционно привлекательным.

«Чтобы там бизнес развивался, чтобы занятость росла, чтобы люди богатели в этом регионе. А не просто давайте что-нибудь там просто откусим от [Российской] Федерации и, значит, всем станет хорошо. Так не будет хорошо. Не будет. Потому что это не системное решение задач», - отметил Силуанов.