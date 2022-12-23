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Экономика

Названы профессии, в которых в 2023 году случится гонка зарплат

26.12.2022 07:53|ПсковКомментариев: 0

Несмотря на то, что в начале этого года эксперты прогнозировали высокую безработицу из-за ухода компаний и оттока специалистов, число зарегистрированных безработных и работников, находящихся в простое, снижается. Хотя рынок труда не готов к взрывному росту зарплат в силу экономических причин, в тех сферах, которые продолжают испытывать острую нехватку кадров, это возможно, сообщил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. 

«Можно сказать с уверенностью: сильных, самостоятельных практиков, профессионалов своего дела на рынке труда точно не стало больше. Если мы говорим о ИТ-сфере, пока нет тренда на перенасыщение рынка, он остается очень волатильным. Поэтому тут скорее всего гонка зарплат продолжится. Статистика говорит, что в ИТ-отрасли рост заработных плат начиная с 2020 года составлял больше десяти процентов и доходил до 25 процентов для отдельных категорий специалистов», — приводит его цитату агентство «Прайм».

Аналогичный тренд можно наблюдать и строительной сфере, где дефицит кадров постоянно растет, соответственно, растут и зарплаты — в 2022 году по сравнению с 2021 годом рост составил около 15%. Чуть меньше, но выросли заработные платы в транспортной логистике. Рост показали заработные платы топ-менеджеров и менеджеров среднего звена. Хорошие управленцы с богатым практическим опытом стали цениться в кризис больше, отсюда и рост вознаграждения, в основном бонусной части.

Сильный дефицит будет наблюдаться в тех сферах, которые нуждаются в рабочих руках, квалифицированных инженерах и представителях технических профессий. Кроме того, на фоне снижения численности трудоспособного населения усилится дефицит медицинских и соцработников.

Дефицит кадров, и как следствие, рост заработных плат может наблюдаться в производственной отрасли и агросекторе. Возможно, мы будем наблюдать межотраслевую трудовую миграцию, что позволит немного сбалансировать ситуацию в дефицитных отраслях, но произойдет это только в случае массового высвобождения рабочих рук на рынке, продолжил эксперт.

В 2023 году будут востребованы специалисты со знанием китайского и арабского языков, поскольку тренд на переориентацию рынка на восток очевидно сохранится, заключил Дмитрий Дударев.

Теги: #зарплата
Источник: Псковская Лента Новостей
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