Экономика

Небогатым россиянам предложат социальный банковский вклад

Среди полезных новаций есть социальный банковский вклад с гарантированным начислением дохода и процентами, привязанными к ключевой ставке. Также на увеличение доходов россиян будет работать социальный банковский счет, привязанный к карте «Мир», с начислением процентов на остаток по этому счету в привязке к ключевой ставке. При этом в Центробанке планируют освободить от комиссий переводы, платежи, снятие наличных, любую оплату с этой карты в пределах определенной суммы в месяц. В то же время поддержать граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поможет законопроект о кредитных каникулах по потребзаймам, работа над которым будет продолжена в будущем году. Мера позволит заемщику получить отсрочку платежа или снизить его размер.

Такие инициативы Центробанк записал в качестве приоритетных в основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов. Документ опубликован на сайте регулятора. В Госдуме находят предложенные механизмы действенными, но требующими детального обсуждения и в случае необходимости корректировки.

В 2022 году российский финансовый рынок попал под беспрецедентное санкционное давление, но тем не менее справился с вызовами, показав устойчивость и способность преодолевать периоды значительной волатильности, оказывая при этом поддержку экономике.

К тому же удалось не допустить снижения кредитования. Напротив, по итогам десяти месяцев портфель корпоративных кредитов вырос на 10,7% - до 56,1 триллиона рублей, портфель кредитов физлиц за тот же период увеличился на 6,9% - до 26,8 триллиона рублей, в том числе ипотечный портфель — на 12,6%.

А вот объем денег на счетах сограждан в банках за десять месяцев сократился на 1,6%. В ЦБ отток капитала связывают с периодом неопределенности в начале года и сентябре, когда люди стремились нарастить подушку безопасности в наличных денежных средствах. И хотя в последующие месяцы деньги россиян вернулись в банки, регулятор решил задействовать все возможности финансового сектора для поддержки граждан с невысокими доходами.

Среди приоритетов — социальный банковский вклад, условия которого будут предусматривать гарантированное начисление дохода с процентной ставкой, привязанной к ключевой ставке. Такой финансовый продукт, уверены в ЦБ, будет стимулировать сберегательную привычку у граждан. Еще один инструмент — социальный банковский счет. Это текущий счет, привязанный к карте «Мир», с начислением процентов на остаток по этому счету в привязке к ключевой ставке. Банк России предлагает освободить от комиссий переводы, платежи, снятие наличных, любую оплату с этой карты в пределах определенной суммы в месяц.

Необходимость в подобных финпродуктах объясняется тем, что сегодня в банковском секторе складывается ситуация, когда за небольшой вклад предлагают небольшой процент, пояснил «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Банки заинтересованы, чтобы приносили большие вклады, естественно, включаются разные стимулы, в том числе повышенные проценты. Но получается так, что, если вклад маленький, а у большей части населения они небольшие — в среднем около 200 тысяч рублей, — то для этой категории вкладчиков процент, как правило, ниже. Поэтому Центробанк решил простимулировать установление более высоких процентов для низкообеспеченных граждан», — отметил депутат.

В январе, добавил он, законодатели и регулятор продолжат обсуждение инициативы. В частности, до сих пор неясен механизм определения категории соотечественников, которые могут воспользоваться финансовой льготой, уточнил глава комитета.

В то же время поддержать граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, ЦБ предлагает за счет кредитных каникул по потребзаймам. Работа над таким законопроектом будет продолжена в будущем году. Мера позволит заемщику получить отсрочку платежа или снизить его размер.

Совместно с правительством регулятор планирует усовершенствовать и механизм индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). ЦБ рассчитывает создать новый долгосрочный ИИС типа III, а также расширить перечень финансовых посредников и площадок, через которые можно открыть ИИС.

«В частности, в этот перечень могут быть включены управляющие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и финансовые платформы. Кроме того, планируется введение единого налогового вычета по НДФЛ на долгосрочные инвестиции граждан, который предполагается распространить на ИИС типа III, договоры НПО, заключенные на срок от 10 лет, а в дальнейшем на долгосрочные договоры страхования жизни с целевым сроком действия не менее 10 лет», — говорится в «Основных направлениях…».

Кроме того, Банк России намерен помогать развитию системы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) — важного инструмента долгосрочных накоплений россиян. Здесь регулятор планирует завершить создание системы гарантирования НПО по примеру системы страхования вкладов на базе Госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Это позволит обеспечить госгарантией пенсионные сбережения размером до 1,4 миллиона рублей.

Такая система, утверждают в Центробанке, в полном объеме защитит добровольные пенсионные сбережения 99 процентов участников и выплату негосударственных пенсий 93% пенсионеров.

Анатолий Аксаков допускает, что порог госгарантии будет расширен. «Не миллион четыреста тысяч, а больше. Чтобы стимулировать и защищать средства, которые накапливаются достаточно длительный срок и которые могут превысить эту сумму», — сказал депутат. Инициативу также рассмотрят в следующем году, напомнил он.