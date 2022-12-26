Экономика

Создание фонда защиты инвестиций россиян решили отложить

Формирование фонда защиты вложений розничных инвесторов будет отложено, рассказал глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Вряд ли у профучастников рынка сейчас есть свободные деньги для финансирования деятельности такого фонда, отметил глава ассоциации. Тем более в истории фондовой биржи РФ есть всего пара реальных случаев, когда этот механизм мог бы понадобиться. Это говорит об эффективности системы управления рисками. Алексей Тимофеев уверен: к вопросу формирования такой системы стоит вернуться в период роста рынка акций, сообщают «Известия».

В 2022-м законопроект о системе гарантирования инвестиций был реанимирован. Поводом вернуться к обсуждению механизма страхования вложений на фондовом рынке стал кризис, говорил Алексей Тимофеев в мае этого года. А разработан проект закона был еще в 2017 году и предусматривал страхование инвестиций на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) на базе АСВ.

Согласно доработанной версии законопроекта, страховой случай включал аннулирование лицензии профучастника, отзыв у страхователя в лице банка лицензии ЦБ и введение последним моратория на удовлетворение требований кредиторов. Предполагаюсь, что источником финансирования фонда защиты инвестиций частных лиц станут взносы брокеров, управляющих и депозитариев. Предельная сумма выплат планировалась в размере 1,4 млн рублей, как и по вкладам в банках.

Участники рынка предложили отложить рассмотрение своей инициативы о формировании такого фонда на несколько лет и Центробанк разделяет эту позицию, подчеркнули в регуляторе. Эксперты опасаются, что идея будет отложена на крайне неопределенное время вплоть до ее забвения.