Экономика

Профильный комитет рекомендовал принять законопроект о бюджете Псковской области на 2023 год

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов рассмотрел законопроект «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков напомнил о работе согласительной комиссии.

«Согласительная комиссия рассмотрела наказы избирателей и рекомендации областного Собрания. Поступило 20 предложений. Мы рассмотрели замечания, изложенные и предоставленные прокуратурой, счетной палатой. Поступили поправки, внесенные губернатором и правительством области. Основные вопросы – организация продажи лекарств через ФАПы, уличное освещение, содержание ФОКОТов, строительство очистных сооружений, поддержка русского языка. По решению губернатора увеличены расходы на 250 млн рублей по продаже лекарств. На строительство школы 825 мест в Гдове на 2023 год – 420 млн, 2024 год – 101 млн, реконструкция Печорской больницы – 170 млн в 2023 году, 145 млн в 2024 году и 26 млн в 2025 году», – сказал Александр Братчиков.

В законопроекте «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» ко второму чтению доходы увеличиваются в 2023 году на 6 млрд 375 млн 230 тыс. рублей, в 2024 году – на 3 млрд 851 млн 561 тыс. рублей, в 2025 году – на 7 млрд 85 млн 613 тыс. рублей.

Расходы в 2023 году возрастают на 6 млрд 375 млн 230 тыс. рублей, в 2024 году – на 3 млрд 851 млн 561 тыс. рублей, в 2025 году – на 7 млрд 85 млн 613 тыс. рублей.

Итого с учетом изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 51 млрд 498 млн 298 тыс. рублей, расходы областного бюджета – 54 млрд 355 млн 722 тыс. рублей, дефицит – 2 млрд 857 млн 424 тыс. рублей, государственный долг – 22 млрд 486 млн 693 тыс. рублей, или 83,7% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова отметила, что работа проведена колоссальная. «Произошло значительное увеличение дотаций. Субвенции увеличиваются на 431 млн рублей. Произойдут увеличения по 2024 и 2025 году. Почти 1 млрд 400 на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы составят расходы бюджета в 2023 году. Еще не все федеральные средства доведены, ожидаем средства по дорожного фонду, будем отрабатывать с министерствами», - отметила она.

Татьяна Баринова напомнила, что в 2022 году госдолг составил 20 млрд 435 млн, что 70%. «Присутствуют только бюджетные кредиты, поскольку полностью реструктуризовали долги», - уточнила она.

Вице-спикер Виктор Остренко спросил про продажу лекарств в ФАПах: «Фельдшеры, которые будут работать, они будут стимулироваться дополнительно, поскольку мне кажется, что это дополнительная нагрузка?»

Марина Гарщенко ответила, что зарплата медработника финансируется из средств обязательного медицинского страхования, если нагрузка весьма велика, то на усмотрение руководителя, может быть простимулирована.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова заключила, что данный вопрос берется в работу и напомнила, что есть механизм стимулирующих выплат.

После обсуждения комитет рекомендовал региональному парламенте принять законопроект о бюджете на 2023 год во втором чтении.