Экономика

Дополнительное соглашение о реструктуризации бюджетного кредита одобрили депутаты областного Собрания

Дополнительное соглашение министерства финансов РФ с финансовым комитетом регионального правительства о предоставлении Псковской области кредита из федерального бюджета для погашения существующих кредитных обязательств одобрили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Документ вносит изменения в соглашение, подписанное два года назад.

В допсоглашении уточнён график погашения реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту. Платежи по возврату 1,5 млрд рублей расписаны с 2021 по 2029 год включительно.

В соответствии с соглашением высвобождаемые средства могут быть потрачены на инженерные изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, на подключение объектов капстроительства к инженерным сетям для реализации новых инвестиционных проектов.