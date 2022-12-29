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Экономика

Александр Котов о бюджете-2023

29.12.2022 14:44|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания приняли в трех чтениях законопроект «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» сегодня, 29 декабря. Спикер регионального парламента Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей дал свою оценку принятому бюджету и прокомментировал работу Собрания в уходящем году.

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

– Александр Алексеевич, какова ваша оценка принятого законопроекта о бюджете на следующий год?

– В этом году мы достаточно серьёзно подкорректировали бюджетный процесс, подготовку проекта закона о бюджете. И не только в плане работы согласительной комиссии. Здесь целый ряд факторов. Это и работа депутатов с исполнительными органами власти, с правительством Псковской области, с губернатором. Сегодня в рамках бюджетного послания губернатор выступил с обстоятельным докладом перед депутатами, были чётко расставлены приоритеты бюджетной политики на следующий год и на плановый период, также чётко были обозначены и цифры. Кстати, была высказана реакция на предложение депутатов, и, соответственно, были внесены поправки в проект закона о бюджете ко второму чтению.

Поэтому мы полностью удовлетворены ходом бюджетного процесса. Считаем, что в таком виде закон о бюджете можно и нужно принимать. Что, собственно, и подтвердило голосование. Кстати, проект закона о бюджете поддержали в том числе и многие оппозиционные партии.

Еще хотелось бы отметить, что те, кто проголосовал против, не могли убедительно, на мой взгляд, аргументировать свою позицию. Звучали, в общем, какие-то невнятные критические замечания, которые не очень соответствуют действительности.

Тем не менее мы констатируем, что бюджетный процесс завершен. Проект закона принят, и мы уже начинаем исполнять те цифры, которые предусмотрены законом о бюджете.

Очень надеюсь, что в течение года мы еще неоднократно соберемся для того, чтобы внести изменения, увеличить доходную и расходную часть бюджета и, соответственно, отреагировать на самые острые проблемы, которые есть у нас в регионе.

– А не страшны ли нам санкции и эффект от них с таким бюджетом на следующий год?

– Безусловно, та ситуация, в которой мы сейчас живем, прежде всего экономическая, заставляет нас не расслабляться, думать о том, чтобы в этих условиях принимать нестандартные решения. Мы, прежде всего, должны заботиться о развитии экономики, потому что выполнение бюджета связано с этим непосредственно. Поэтому мы уже сейчас по этому поводу принимаем определенные решения и в случае необходимости будем очень оперативно, быстро и чётко реагировать на все вызовы, с которыми нам придется столкнуться.

Нам нужно во что бы то ни стало удержать ситуацию под контролем. То есть важно не просто отразить цифры бюджета, важно сделать так, чтобы все доходы, которые мы запланировали, поступили в нашу региональную казну. Только после этого нам удастся выполнить все обязательства, которые мы на себя берем. Поэтому в этом направлении предстоит тяжелая, кропотливая и серьезная работа. К ней мы готовы.

– В целом об итогах работы Собрания в уходящем году: все ли получилось и все ли задачи были выполнены?

– В текущем созыве мы уже работаем больше года, поэтому те депутаты, которых в свое время называли новичками, накопили достаточно серьезный опыт. Они уже работают профессионально, с полной отдачей сил. И я бы охарактеризовал работу Псковского областного Собрания как эффективную. В подтверждение своих слов могу сказать, что у нас на сегодняшний день никаких долгов нет. Все законодательные инициативы, которые к нам поступили, рассмотрены, по всем приняты решения. Мы учились работать быстро, оперативно. В этих целях внесли соответствующие изменения в регламент. Мне кажется, что у Псковского областного Собрания есть все необходимые инструменты для того, чтобы своевременно реагировать на все возникающие проблемы в регионе с точки зрения законодателей.

Беседовал Михаил Синёв

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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