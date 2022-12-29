Экономика

Инвесторов освободили от налога на имущество организаций в Псковской области

Законопроект, предполагающий освобождение инвесторов от налога на имущество организаций, одобрили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Документ коррелируется с новыми нормами федерального законодательства, вступающими в силу с 2023 года. До 1 января налоговые ставки устанавливались в зависимости от категорий налогоплательщиков и имущества, признаваемого объектом налогообложения. Теперь предоставление налоговых преференций возможно путём установления соответствующих налоговых льгот.

По действующему областному законодательству при реализации утверждённых правительством инвестиционных проектов инвесторам устанавливалась ставка по налогу на имущество организаций в размере 0,01%, что соразмерно снижению суммы налога на 99,5%. Для поддержки инвестиционной деятельности на территории региона в качестве налоговой льготы предлагается полностью освободить инвесторов от уплаты налога на имущество организаций.

В законопроекте уточняется, что освобождение от уплаты налога не распространяется на объекты, в отношении которых инвестор пользовался или пользуется налоговой льготой по налогу на имущество организаций на основании действующих положений областного законодательства.

Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет области, для этой категории налогоплательщиков остаётся неизменной и составляет 13,5%.

В 2022 году заканчивается срок действия налоговых льгот для девяти из 21 инвестиционного проекта, утверждённого правительством области.