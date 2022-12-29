Экономика

Бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова-2022. СТЕНОГРАММА

С традиционным бюджетным посланием к депутатам Псковского областного Собрания обратился губернатор Псковской области в четверг, 29 декабря.

Глава региона представил проект бюджета Псковской области на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов, а также прокомментировал итоги уходящего года и тенденции, в рамках которых предстоит работать и дальше развивать регион.

Стенограмма выступления:

Представляю вашему вниманию проект бюджета Псковской области на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов.

Прежде всего, по традиции прокомментирую итоги уходящего года и те тенденции, в рамках которых мы с вами работаем и развиваем регион.

Год объективно был очень сложный.

– На него пришлось завершение наиболее острого этапа борьбы с пандемией. Напомню, что систему QR-кодов мы отменили только в марте, а требование обязательного ношения масок – в мае.

– В феврале началась специальная военная операция, которая повлияла на все сферы нашей жизни.

Многие жители Псковской области приняли непосредственное участие в СВО. Военнослужащие и силовики – на передовой.

Врачи, спасатели, волонтёры, госслужащие, – в жизни прифронтовых территорий.

Прошла и частичная мобилизация. Вы все прекрасно помните, сколько потребовалось усилий для её корректной организации.

Буквально с первых дней был организован и выделен в отдельное направление блок работы с семьями участников СВО, который сегодня является одним из приоритетов в работе Правительства Псковской области.

Беспрецедентным информационным и санкционным давлением наши враги пытались раскачать ситуацию изнутри,

создать серьезную турбулентность в обществе, ослабить, а еще лучше полностью разрушить нашу экономику.

Мы постоянно анализировали ситуацию, прогнозировали наиболее вероятные сценарии развития событий, быстро и точно принимали необходимые решения. Вместе с вами, с депутатами Псковского областного Собрания, нам приходилось корректировать бюджет, определять актуальные приоритеты, чтобы в итоге нивелировать возможный ущерб для области.

Безусловно, никто не снимал с нас и текущих задач.

А мы изначально поставили перед собой очень амбициозные цели на 2022 год. К слову, большинство из них были успешно реализованы.

Коллеги, как и всегда, все эти вызовы мы встретили вместе.

Хочу сказать искренние слова благодарности главам, и депутатам органов местного самоуправления, руководителям территориальных органов исполнительной власти, правоохранительного блока и, конечно, вам – депутатам Псковского областного Собрания.

Значительную поддержку на федеральном уровне оказывает наш сенатор, Андрей Анатольевич Турчак. В том числе его усилиями регион получил беспрецедентное финансирование по линии развития системы образования.

Большую помощь оказывает и наш Владыка. Его идеи, его усилия помогают запускать новые и новые проекты в сфере культуры, защиты нашего наследия и развития инфраструктуры наших муниципалитетов.

У нас с вами сильная команда. Мы вместе справляемся со всеми сложностями и показываем системный, я хочу это подчеркнуть, системный результат.

Один из них – стабильный ежегодный рост параметров бюджета. В этом году мы его сохранили, несмотря на все риски и вызовы.

Безусловно, большую часть роста по-прежнему составляют федеральные перечисления, которых мы добиваемся последовательной защитой интересов региона на федеральном уровне и успешной работой по нацпроектам и госпрограммам.

Например, по нацпроектам в этом году у нас беспрецедентно большой объём средств – более 13 млрд рублей. Это почти вполовину больше, чем в прошлом году. И, безусловно, такое финансирование мы бы не получили, если бы не показывали высокие результаты.

Но справедливо отметить и рост собственной доходной базы.

С 21 по 22 год налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области выросли почти на 2 млрд рублей.

И, самое главное, что наш рост подкрепляют системные решения на уровне межбюджетного взаимодействия с федеральным центром. Таких решений три.

Первое. С 2019 года пересмотрена система софинасирования для федеральных программ и проектов. В абсолютном большинстве случаев для Псковской области работает правило 99% к 1%.

Второе. С июня 2022 года решением Президента все коммерческие кредиты замещены бюджетными. Сейчас на одних только процентах мы экономим порядка 500 млн рублей в год.

Третье – мы вместе с вами не один год боролись за пересмотр Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. На сегодняшний день решение принято, и его эффект мы в полной мере ощутим уже со следующего года.

В 2023 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для Псковской области составит 6,7 млрд рублей. Это на 1,5 млрд (или на 30%) больше, чем в текущем году.

Совокупный эффект всего выше перечисленного очень хорошо показывают следующие цифры.

Нашу первую совместную работу с бюджетом мы начинали с показателя доходов в 28,5 млрд рублей. Напомню, уровень госдолга тогда был 102% к доходам. Причём львиную долю долгов составляли кредиты коммерческих банков.

Этот год мы заканчиваем с исполнением доходов в размере почти 60 млрд консолидированного бюджета. Уровень госдолга - 77%.

И он полностью состоит из бюджетных кредитов.

Более того, впервые за долгое время госдолг снижается не только в относительном значении, но и в абсолютных цифрах. Если 21-й год мы заканчивали с показателем выше 21,1 млрд рублей, то сейчас госдолг составляет – 20,4 млрд.

Ожидаем, что и будущий 2023 год тоже будет финансово ёмким. Его текущие цифры уже заметно превышают те параметры, которые мы закладывали на 2022 год в прошлом декабре.

В целом бюджет остаётся социально-ориентированным. Половину расходов формируют направления образования, соцзащиты и здравоохранения.

На данный момент мы запланировали доходы консолидированного бюджета на уровне 57,6 млрд рублей. Расходы – 60,4 млрд, дефицит 2,8 млрд.

К тем доходам, которые рассматривались в рамках предыдущего чтения, добавились 6,3 млрд рублей дополнительных средств из федерального бюджета.

В том числе:

2,2 млрд дотаций;

1 млрд на развитие дорожного хозяйства;

910 млн на комплексное развитие сельских территорий;

более 830 млн на социальную сферу и культуру;

почти 700 млн на коммунальные объекты и охрану окружающей среды;

– увеличен также резерв на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 1 млрд 344 млн рублей. Достаточно серьезная сумма включает в себя индексацию, повышение МРОТ, а также средства на увеличение зарплат младших категорий муниципальных служащих. Зарплат менее 20 тыс. рублей в этой сфере не должно быть даже просто технически.

– На 250 млн рублей увеличено финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

– 200 млн направим на индексацию мер социальной поддержки.

– 70 млн – дополнительно на обеспечение жилыми помещениями детей сирот. В целом на эти цели предполагаем направить почти 250 млн рублей, это на 14 млн больше, чем в 2022 году.

– Отдельно отмечу, что финансирование нацпроектов остаётся на достаточно высоком уровне.

Уже подтверждено 12,4 млрд рублей. С первого чтения эта сумма выросла на 1,8 млрд рублей.

Теперь по направлениям. В этом году проведён беспрецедентный объем работ в сфере образования.

В 2023 году эти работы продолжатся. В целом на это направление предусмотрено более 10 млрд рублей:

– на завершение строительства школы в Гдове;

– на программу капремонта 10 школ;

– на модернизацию объектов образования в приграничных территориях, их у нас четыре;

– на завершение строительства школы в Пскове на

ул. Киселёва.

Хочу отметить, что в истории современной Псковской области впервые одновременно строятся, готовятся к строительству и реконструкции сразу 8 школ. Это помимо того, что уже проведён капитальный ремонт 33 школ на сумму 1,5 млрд рублей.

Но и это не всё.

Весной следующего года будет завершена разработка проектно-сметной документации для строительства школы на 1 тыс мест на Запсковье. Расчётная стоимость составит 2,1 млрд рублей. Рассчитываем, что проект будет реализован в 23-24 гг. в рамках концессионного соглашения.

Кампус и РМИ

Сфера «Образования» в Псковской области динамично развивается. Вместе с тем по этому направлению есть два объекта, которые, наверняка, могут вызвать вопросы. Это кампус ПсковГУ и музей «Россия – моя история». Остановлюсь на них подробнее.

Оба проекта объективно очень сложные, сроки по ним неоднократно переносились. Проблемы были связаны и с подрядчиками, и с удорожанием и дефицитом материалов.

На данный момент работы по строительству кампуса продолжаются. Оставшиеся объёмы в размере 81 млн рублей получены из федерального бюджета, отыграны новым контрактом, срок сдачи по этому контракту 2023 год.

Вместе с тем у кампуса очень сложная конструкция здания, которая не раз перепроектировалась. Мы посмотрели, что получается, и какие есть площади. Некоторые из них идеально подходят под музей – под другие задачи их практически невозможно приспособить.

Вместе с Владыкой мы ситуацию проанализировали и приняли решение, согласовали его с федеральным руководством, что в кампусе будет музей «Россия – моя история». Есть определённые временные смещения, они связанны с перепроектированием отдельных пространств, но они не критичные – оба проекта будут в следующем году реализованы.

Здание, которое раньше было определено под музей, станет Центром одарённых детей. Подрядчик выполняет общестроительные работы, на объекте установлены каркас и кровля, продолжается прокладка внутренних коммуникаций.

Одновременно идёт перепроектирование внутренних помещений под новые задачи. Эти работы разыграем отдельным конкурсом.

Стремительный

И, завершая блок, несколько слов скажу о планируемом строительстве Всероссийского детского центра в Печорах.

Вопрос напрямую к бюджету Псковской области не относятся, но многие интересуются судьбой лагеря «Стремительный», который был закрыт на реконструкцию до ноября 2023 года.

На базе лагеря будет создан современный Всероссийский центр общей стоимостью почти 3 млрд рублей, который будет работать круглогодично.

Буквально на прошлой неделе мы получили подтверждение из Правительства РФ, что соответствующее финансирование на следующий год уже предусмотрено.

Это крайне важный и очень дорогостоящий проект, который мы просили поддержать Президента России. Такое решение есть.

В рамках работы лагеря будут предоставляться квоты для детей Псковской области. Уверен, очень скоро этот лагерь станет знаковым местом не только для Псковской области, но и для всей страны.

Год педагога и наставника

В дополнение к перечисленному по направлению образования мы подготовили большой и насыщенный план мероприятий, посвящённый Году педагога и наставника.

Отдельное внимание уделим мерам поддержки наших учителей.

У нас целый ряд предложений уже есть в части увеличения выплат начинающим педагогам, стипендий для студентов-целевиков, а внедрения института наставничества, адресные меры помощи и поддержки. К слову, это и медиков касается.

Рассчитываю, что в начале года мы детально эти предложения обсудим и примем соотвестующие решения.

На сегодняшний день точно могу сказать, что, как и договаривались, 15 млн рублей на покупку социального жилья для педагогов будет в бюджете предусмотрено.

Социальный блок

На социальную защиту запланировано 6,8 млрд, это на 1,8 млрд меньше, чем в текущем году.

Причина – введение на федеральном уровне единого пособия, которое объединит 5 действующих сегодня мер поддержки, и будет реализовываться через Фонд пенсионного и социального страхования.

Из крупных и значимых статей отмечу следующие.

– На 4,5 млн увеличено финансирование программы социальных контрактов. Общая сумма составит уже 466 млн рублей.

К слову, в текущем году почти половина всех контрактов была ориентирована на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. Несмотря на все сложности этого года, ограничения, это один из факторов, благодаря которым по итогам года занятость в секторе МСП выросла на 12,1%. Хороший результат.

– 50 млн предусмотрены на содержание «Социального городка». В этом году в связи с ростом цен нам не хватило средств, чуть более 200 млн рублей, на завершение строительства. Мы договорились с федеральным центром, поддержка по этому поводу есть, Председатель Правительства РФ тоже поддержал. В начале следующего года получим дополнительные средства и оперативно все работы завершим.

Хочу отметить, что объект крайне важный для Псковской области, но такой же сложный. Нам фактически пришлось на ходу переделывать проектно-сметную документацию, обновлять и актуализировать каждый её пункт, приводить их к соответствию с новыми требованиями.

На сегодняшний день все вопросы технического характера решены, осталось получить дополнительное финансирование.

– Еще одна важная тема – развитие «Доступной среды». В проекте бюджета предусмотрено 26,2 млн рублей. Ещё почти 1,5 млн будет направлено на адаптацию многоквартирных домов под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. Этому вопросу мы будем уделять отдельное повышенное внимание, потому что долгое время на региональном уровне средств на это не хватало, а федеральный центр на это средства не выделяет, это областные полномочия. Вас тоже прошу уделять этому вопросу отдельное внимание.

Здравоохранение

На здравоохранение предусмотрено 7,6 млрд рублей, это на 136 млн больше, чем в текущем году.

– 675 млн будет направлено на реконструкцию объектов здравоохранения в 4-х приграничных муниципалитетах:

– почти 500 млн на продолжение модернизации первичного звена здравоохранения;

– 170 млн на строительство 34 новых ФАПов.

Все долги по ФАПам этого года также будут закрыты. К сожалению, нам очень не повезло с подрядчиком. Он нас крупно подвёл и не выполнил значительную часть работ в срок. Будем расторгать контракт, перезаключаться с новым подрядчиком, а этого вносить в реестр недобросовестных подрядчиков.

Накопительным итогом в 22-23 годах будет построено 98 фельдшерских акушерских пунктов.

Отдельно отмечу, что по итогам согласительных комиссий предусмотрели еще 5 млн рублей на организацию продажи лекарственных средств в ФАПах. Вопрос действительно принципиально важный, практически на каждой встрече в районах люди его задают. Поэтому спасибо большое депутатам за эту поправку.

– 55 млн направим на строительство быстровозводимых постов станций скорой медицинский помощи. Александр Алексеевич, ещё раз выразить благодарность Вам, депутатскому корпусу, потому что вы по сути поддержали системную программу, которая позволит закрыть этот вопрос полностью на достойном технологическом уровне.

– На продолжение реализации мер поддержки и привлечения медицинских кадров будет направлено 52,5 млн рублей.

– Также мы предусмотрели финансирование на покупку служебного жилья медицинским работникам. Это тоже уже по сути наша постоянная мера поддержки. На эти цели направим 35 млн рублей. Но и в начале года мы поработаем над дополнительными мерами поддержки и стимулирующими мерами для новых сотрудников.

В этой части хочу отметить проект, который реализуется за рамками областного бюджета, но имеет приоритетное значение для решения кадрового вопроса в сфере медицины Псковской области. В следующем году завершится строительство учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ.

Если сейчас в совокупности на медицинском факультете вуза обучается порядка 500 студентов, то благодаря новому корпусу их число увеличится почти в три раза. Это будущие врачи, младший и средний медицинский персонал, которые обеспечат кадрами здравоохранение области. Потенциал необходимый мы получим, наша главная задача – удержать этих молодых специалистов на территории области.

Культура

Что касается «Культуры», то финансирование в 2023 году увеличится на 30 млн и составит 986 млн рублей.

– В том числе 80 млн на строительство центра культурного развития в Острове Это будет первый такой объект в Псковской области. В нём разместятся одновременно концертный зал, кинотеатр, музейно-выставочный комплекс, библиотека и творческие мастерские для детей.

– 55 млн рублей мы выиграли в качестве гранта на создание школы креативных индустрий.

Проект будет реализован на базе единственной в регионе профессиональной образовательной организации в сфере искусств – областном колледже искусств им. Римского-Корсакова.

– 6 музеев пройдут техническое переоснащение на общую сумму свыше 40 млн рублей.

Все знаковые региональные мероприятия запланированы, более того, некоторые из них выиграли крупные гранты, а значит, будут ещё более яркими, масштабными и интересными и для жителей Псковской области и для гостей.

Продолжим насыщать событийную повестку и в наших муниципалитетах. В этом году мы уже провели подобные мероприятия в Великих Луках, Усвятах, Самолве. В следующем году 550 лет Печорам и 700 лет Гдову.

23 млн рублей предлагаем направить на масштабный проект «Детская филармония», который будет реализован на базе Псковской областной филармонии и Псковского областного колледжа искусств.

Проект, в первую очередь, будет направлен на развитие кадрового потенциала отрасли культуры.

Планируется создание двух коллективов – Детского оркестра русских народных инструментов и Детского камерного оркестра.

Труд

Завершая блок социальной политики, коротко отмечу, что финансирование направления труда и занятости остаётся на уровне 2022 года – 446 млн рублей.

Текущих мер поддержки достаточно, занятость остаётся

на уровне 2021 года.

Дороги

Продолжается системная, последовательная работа по приведению дорог Псковской области в нормативное состояние.

Напомню, что в 2017 году у нас таких дорог было 29%. К концу этого года мы выходим на показатель 40%. К концу следующего планируем выйти почти на 43%.

В 2017 году размер дорожного фонда был

4,1 млрд рублей. В 2022 году он составил рекордные

13,9 млрд рублей.

Плановый размер дорожного фонда на 2023 год уже составляет

12,5 млрд рублей, но абсолютно точно это не итог. Как правило, в течение года дорожный фонд существенно увеличивается: напомню, в прошлом году к первому чтению мы планировали всего 8,2 млрд рублей, и в течение года «добрали» к ним ещё 5,5 млрд.

В 2023 году планируем привести в порядок 240 км дорог и почти 500 погонных метров мостов. 160 млн рублей будет направлено на закупку дорожной техники «Псковавтодором» и муниципальными образованиями. Главы об этом часто просят, со следующего года вводим такую меру поддержки.

Завершим строительство Троицкого моста, техническое движение по которому открылось вчера, чтобы люди не стояли в новогодних пробках. Отмечу, что подрядчик справился с задачей фактически на год раньше установленного срока.

Также будут завершён ремонт таких дорог, как «Новгородка – Пушгоры» и «Изборск – Печоры». Жители и гости области давно ждали эти объекты.

Транспорт

В части развития транспортной инфраструктуры отдельно отмечу, что мы запланировали порядка 130 млн рублей на субсидирование авиамаршрутов, 108 млн уже подписали с Росавиацией.

Рассчитываем, что сохранятся все направления этого года, возможно увеличим частоту рейсов в Москву, возможно добавится Уфа – соответствующие переговоры уже ведутся и с Правительством Башкортостана, и с заинтересованными авиакомпаниями. Посмотрим, если в течение сезона нам удастся развить сообщение с Казанью, то Уфа добавится, если пассажиропоток в Казань останется низким, то заменим на Уфу, может это направление окажется успешнее.

Безусловно, резервируем средства на случай открытия южных направлений – Анапы и Симферополя.

ППАТ

Отдельно хочу отметить результаты финансового оздоровления «Псковпассажиравтотранс», которым мы занимались все последние годы. Уже можно сказать, что финансовое положение предприятия объективно выровнялось.

Если в 2018 году объём его кредиторской задолженности составлял почти 500 млн рублей, то уже в феврале следующего года все долги предприятия будут погашены. Останется только долг перед нашим же КУГИ в размере 27 млн рублей.

Просроченная задолженность по зарплатам также отсутствует.

Работу по обновлению автопарка предприятия мы продолжим, уровень поддержки будет не ниже 2022 года.

Псковавтотранс

Комплексно занимаемся оздоровлением и другого нашего предприятия, «Псковавтотранс», которое в основном занимается автостанциями.

Предприятие генерирует достаточно серьёзные убытки.

В предыдущие годы это было порядка от 5 до 20 млн рублей в год. В этом году мы провели аудит активов, оптимизировали определённые расходы, и снизили убытки до уровня порядка 7 млн рублей.

Сейчас мы работаем над модернизацией и оптимизацией существующей сети автостанций. В целом алгоритм выглядит следующим образом.

– С главами районов обсуждаем, насколько каждый убыточный объект актуален для местных жителей.

Если приходим к общему мнению, что району автостанция нужна, то мы переходим к её переформатированию – передаче прав собственности муниципалитетам, внедрению роботизированных касс, привлечению инвесторов.

На данный момент работаем с 6 такими объектами: автостанции в Плюссе, Новосокольниках, Стругах Красных, Дно, Палкино и Старом Изборске. По итогам этого этапа убыток предприятия сократится на 3,3 млн. руб., затраты на ремонт сократятся примерно на 9 млн. руб.

Энергетика

Один из наиболее сложных блоков работы на данный момент – это, конечно, энергетика.

Прежде всего, вместе с «Россетями», коллегами из других регионов мы продолжаем добиваться принятия программы комплексной модернизации энергосистемы.

Все принципиальные решения по этому вопросу приняты. Остался вопрос определения источника финансирования на федеральном уровне. Мы договорились с коллегами из трех регионов, что мы эту работу начинаем совместно. Я попросил полпреда [Александра Гуцана] работу возглавить. Уже провели первое совещание. Будем добиваться финансирования, потому что в Псковской области эта программа необходима, как воздух.

Не так часто хвалим энергетиков. Но хочу сказать, что во второй половине прошлого года, в этом году сделано все возможное и невозможное. Значительные ресурсы стянуты, многое обновлено. Большой объем работ проведен. Все оставшееся можно сделать только при поддержке федерального центра.

Что касается программы газификации Псковской области. Здесь проблем нет. Она реализуется по плану.

В частности, в 2023 году запланирован пуск газа в Кунье. Это даст возможность начать работы по догазификации индивидуальных жилых домов и осуществить запуск пяти строящихся блочно-модульных котельных.

Что же касается догазификации – в этой части есть сложности. Региональный оператор с заявленным объёмом работ в полной мере не справился.

Я не буду вдаваться в детали. Депутаты Псковского областного Собрания глубоко погружены в проблематику. Мы не раз с вами об этом говорили. Вы проводили «парламентский час» неоднократно. Я Вас хочу за эту работу поблагодарить и выразить надежду, что в следующем году совместными усилиями мы дожмем и заставим регоператора выполнить все взятые на себя обязательства.

ЖКХ

В части развития ЖКХ в Псковской области мы продолжаем уверенно идти вперёд.

– В 2023 году в Пскове, Великолукском и Островском районах запланирован ввод 3 МКД для расселения более 14,5 тыс. кв. м аварийного жилья. На эти цели предусмотрено почти 250 млн. рублей.

– За счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита – а это почти 1 млрд рублей - начнется строительство кольцевого магистрального водовода протяженностью 18 км.

Он обеспечит водоснабжением несколько кварталов перспективной жилой застройки в микрорайоне Борисовичи и участки вблизи Пскова, которые выделяются для многодетных семей.

Почти 207 млн рублей направим на рекультивацию Псковской городской свалки, оборудование контейнерных площадок в Печорах и строительство экотехнопарка.

Напомню, что строительство экотехнопарка предполагается в Палкинском районе. Он обеспечит сортировку 100% отходов с отбором не менее 50% на переработку.

Вчера, когда мы открывали завод «Титан-Полимер», предварительно обсудили, что в этом направлении тоже будем двигаться. Завод готов принимать пластик на переработку.

Предварительная стоимость экотехнопарка составляет почти

4 млрд рублей. Из них порядка 3 млрд рассчитываем в следующем году получить в виде федеральной субсидии.

Проект реализуется в тесном взаимодействии с «Российским экологическим оператором». Это дополнительно гарантирует его соответствие всем необходимым нормам и требованиям.

– В городе Пскове в следующем году будет завершено строительство пяти 9-квартирных жилых домов для детей-сирот. На эти цели в 2022 и 2023 годах заложено 81 млн. рублей.

– В следующем году стартует масштабный проект в рамках программы «Формирование современной городской среды» в Печорах. Это благоустройство Соборной площади и прилегающих улиц на общую сумму

70 млн рулей.

Еще хочу поделиться радостной новостью. Несмотря на то, что мы не успели своевременно за 5 лет подать заявку на круглые даты в федеральный бюджет, Президент России в отдельном порядке рассмотрел наше обращение и дал поручение Правительству России. Мы очень рассчитываем, что дополнительные объекты инфраструктуры и в Печорах, и в Пскове в следующем году будут приведены в порядок.

– В рамках подпрограммы «Стабилизация финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ» предусмотрено 370 млн рублей.

Они будут направлены на строительство станции умягчения воды в Пскове, 5 котельных в Куньинском районе и реконструкцию очистных сооружений в Пушгорах.

При этом хочу отметить, что в следующем году будут достроены два объекта текущего года – это станции водоподготовки «Псковкирпич» и станция биохимической очистки воды в Великих Луках. Сроки сдачи пришлось пересмотреть из-за роста цен и некорректной подготовки ПСД.

Одновременно мы начинаем перезагрузку работы в сфере коммунальных предприятий.

В начале февраля 2023 года мы проведем стратегическую сессию по этой теме, разработаем критерии оценки эффективности деятельности муниципальных предприятий.

Те, кто будет выполнять все требования, выполнять мероприятия, будут работать над повышением эффективности, будут получать дополнительную помощь из регионального бюджета.

Мы, безусловно, будем смотреть на качество работы с долгами и наличие инвестиционных программ.

Самоуправление

Несколько слов о местном самоуправлении.

Отмечу вне контекста нашего бюджета, что в целом расходы муниципальных образований запланированы на уровне 7 млрд. рублей.

Это на 850 млн больше 2022 года. Это заметный шаг вперёд.

По инициативе Ассоциации муниципальных самообразований мы проиндексировали нормативы на финансирование уличного освещения и установку опор освещения на 50,3 млн рублей (11,7%).

Также со следующего года муниципалитеты будут освобождены

от оплаты расходов на уличное освещение на региональных дорогах

в границах населенных пунктов. Это станет областными полномочиями.

Финансирование программы поддержки развития местного самоуправления выросло на 12% и составило 112 млн рублей.

На реализацию проектов местных инициатив, разработанных ТОСами предусмотрено 50 млн рублей. Это на 10 млн рублей больше, чем в текущем году. На инициативное бюджетирование – 30 млн рублей. Сумму также предлагаем увеличить на 10 млн рублей.

Почти 10 млн рублей будет направлено на поддержку проектов социально-ориентированных НКО. Общественный сектор у нас в регионе динамично развивается. В этом году регион привлек порядка 120 млн рублей. Это практически в три раза больше, чем привлекалось ежегодно несколько лет назад. Мы обязательно и дальше будем поддерживать это направление.

Почти 22 млн привлекли по конкурсу программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Все средства будут направлены именно на эти цели – создание инфраструктуры для самореализации нашей молодежи.

Сельское хозяйство

Теперь что касается экономики. Прежде всего, хочу отметить сельское хозяйство.

Более 900 млн федеральных средств в следующем году мы получим на финансирование программы развития сельских территорий.

На эти средства начнётся реализация проектов комплексного развития Плюсского, Дновского, Островского и Порховского районов.

Речь о строительстве и реконструкции очистных сооружений, освещения и тепловых сетей, спортивных площадок, капитальном ремонте водопроводных сетей, общеобразовательных школ, домов культуры, детских садов и библиотеки.

Программа позволяет решать большой комплекс задач, и мы будем и дальше продолжать помогать муниципальным командам готовить ПСД для подачи заявок.

Подход я уже не раз разъяснял, но снова повторюсь: объём нашей поддержки напрямую зависит от финансовых возможностей отдельных муниципалитетов.

Кто-то может сделать документацию самостоятельно, кому-то нужна помощь, чаще всего 50 на 50, кому-то – в стопроцентном объеме. Каждый случай разбираем отдельно вместе с нашим финансовым блоком.

Что касается суммы поддержки – по итогам этого года, знаю что главы меня сейчас слышат, примем решение о софинансировании, в том числе, исходя из остатков на счётах муниципалитетов на конец года.

АПК

Проводимая политика в сфере АПК, в том числе, реализуемые программы субсидиарной поддержки позволили запустить несколько крупных проектов.

– В Великолукском районе «ВСГЦ» продолжает инвестпроект по строительству завода по глубокой переработке мясосырья, который позволит создать 3000 новых рабочих мест и привлечь порядка 50 млрд рублей инвестиций.

– В Псковском районе «ПсковАгроИнвест» ведёт строительство молочно-товарной фермы роботизированного доения на

2 тыс. голов фуражных коров.

И ещё отмечу два проекта в сфере переработки рапса. Напомню, что мы занимаем второе место по Северо-Западу по производству рапса, и за пять лет увеличили объёмы в 13 раз. Такие проекты реализуют кооператив «Своё» из Великолукского района, который поддержал Фонд развития промышленности Псковской области, а также «ПсковАгроИнвест».

По результатам обсуждения проекта бюджета с фракциями поддержка СНТ будет увеличена вдвое –

с 4 до 8 млн рублей.

АЧС

Добавлю, что в части сельского хозяйства наши предприятия успешно восстанавливаются после вспышки АЧС.

«Идаванг» уже провёл реконструкцию и восстановился до поголовья 35 тыс. единиц. «ПсковАгроИнвест» завершает капремонт и планирует открыться в начале следующего года. Работы проведены с новыми, более высокими требованиями биологической безопасности.

Инвестиции

В рамках реализации нацпроектов в следующем году будет завершена реализация проекта по созданию и развитию промышленного технопарка «Агрополис» в г. Великие Луки.

На эти цели в общей сложности из федерального бюджета привлечено 425,7 млн. рублей. Это первый на территории Псковской области объект агробиотехнологической инфраструктуры.

Он будет специализироваться на экспериментальном производстве комбикормов, которые влияют на здоровье и продуктивность животных.

В рамках проекта планируется обеспечить льготный доступ субъектам МСП к производственным площадям, оборудованию коллективного пользования, создать не менее 89 рабочих мест, также привлечь 240 млн рублей внебюджетных инвестиций.

Кроме того, в рамках нацпроекта Псковской области будет предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере

118 млн рублей на обеспечение деятельности региональной гарантийной организации.

Отмечу, что в Великих Луках достаточно динамично развивается и технопарк «Электрополис». Он, как вы знаете, попал в фокус внимания «Сколково».

Также хочу заметить, что на 30% увеличено финансирование проекта по акселерации субъектов МСП (до 70 млн рублей).

ИПСЭР

Продолжается финансирование индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. На эти цели в следующем году также предусмотрен также 1 млрд рублей.

В том числе:

707 млн – на развитие инфраструктуры «Моглино»,

200 – на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства,

ещё 100 – на докапитализацию нашей микрофинансовой организации.

Хочу сказать, что ИПСЭР даёт хорошие, реальные, осязаемые результаты. Мы это видим. Я вчера докладывал Президенту, попросил поддержки. Очень рассчитываю, что нам с Правительством и коллегами из других девяти регионов, которое этой программой пользуются, удастся сделать так, чтобы эта программа была продлена до 2030 года.

Что касается ОЭЗ «Моглино», в этом году были завершены все работы по запуску производства промышленных и медицинских газов «Елме Мессер Рус». Общий объём инвестиций составил свыше 2,5 млрд рублей.

Предприятие уже полноценно работает, вы наверняка видели

в городе фирменный автоцистерны компании. Важно, что предприятие может полностью закрыть потребности Северо-Запада в промышленных и медицинских газах, и достаточно большой объем поставлять на экспорт.

Как я уже ранее сказал, вчера состоялся долгожданный запуск первой очереди проекта «Титан-Полимер».

Компания приложила огромные усилия, чтобы начать работу в современных непростых условиях. Сам гендиректор говорит, что это был один из самых сложных кейсов в его жизни, потому что свалилось все: и санкции, и ограничения, и удорожание, и много всего другого. Но, тем не менее, в таких непростых современных условиях предприятие начало работать и успешно справилась со всеми задачами. Общий объём инвестиций уже составил 10 млрд рублей.

Готовится к реализации вторая очередь на такой же объем инвестиций.

Завод будет выпускать ПЭТФ-гранулы, БОПЭТ-плёнки.

По сути, это сырьё для изготовления широкой номенклатуры продукции – ассортимент не менее 300 наименований.

Впоследствии, учитывая наличие всей необходимой инфраструктуры, «Титан-Полимер» станет локомотивом развития целого кластера специализированных производителей.

Это будет уже третий этап реализации проекта. Предполагается создание и, думаю, в ближайшее время мы приступим к проектированию инжинирингового центра вместе с нашим ПсковГУ. С большой долей вероятности в ПсковГУ появится отдельный факультет, где будут обучаться лучшие студенты не только из Псковской области, но и со всей страны. Также планируется создать производственный кластер на основе промышленной кооперации. Пока это планы долгосрочной перспективы, но мы переходим к их абсолютно предметному обсуждению.

Также добавлю, что по расчётам, которые вошли в бизнес-план компании, до 2030 года «Титан-Полимер» накопительным итогом перечислит почти 800 млн налоговых отчислений в региональный бюджет и 20 млрд – в федеральный.

Для нас это принципиально важный момент, я вчера об этом Президенту говорил. По сути, те средства, которые нам дали на реализацию ИПСЭР, мы в течение 5-10 лет возвращаем. То есть это не дотация в «черную дыру», а реальные возвратные средства, которые дают региону новый импульс для развития

Заключение

Коллеги, впереди, без сомнений, ещё один непростой год. Но мы с вами в будущее смотрим уверенно.

Практика нашей с вами совместной работы показывает, что в открытом, профессиональном диалоге в течение года обсуждаем все возникающие вопросы, все дополнительные возможности. , принимаем соответствующие решения и находим дополнительные ресурсы на развитие региона и решение самых разных задач.

Рассчитываю, что таким системным подходом, кропотливым и постоянным трудом мы сможем добиться и сохранить положительную динамику по всем направлениям. Для этого прошу Вас поддержать проект бюджета.

Уважаемый Александр Алексеевич,

Уважаемые депутаты, приглашенные!

До Нового года остается буквально пара дней. В завершение Бюджетного послания хочу искренне поздравить вас, жителей Псковской области с наступающими праздниками. Пожелать, в первую очередь, всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и сил для развития нашей прекрасной Псковской области.

Спасибо!

Источник: правительство Псковской области