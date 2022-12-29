Экономика

Налог с вкладов россиянам впервые начислят по итогам 2023-го года

Налогом с вкладов в 2023 году будут облагаться процентные доходы свыше 75 тысяч рублей, если ключевая ставка не превысит текущих 7,5%, сообщают «Известия».

Весной 2022-го россиян освободили от уплаты этого налога, однако в следующем году таких послаблений уже не будет. Впервые банковским клиентам придется заплатить налог на доходы с депозитов по итогам 2023 года, сообщили в пресс-службе Минфина. Там уточнили: граждане должны будут это сделать до декабря 2024-го.

Причем правила начисления сбора также изменили, напомнили в пресс-службе министерства. Ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. Чтобы определить эту сумму потребуется умножить 1 млн рублей на максимальный уровень ключевой ставки в 2023 году.

Например, если клиент открыл годовой вклад в марте 2022-го под 15% годовых с выплатой в конце срока и положил на него 700 тысяч рублей, то он получит доход 105 тысяч рублей в марте 2023-го. Если максимальный размер ключевой ставки в следующем году составит 7,5%, то необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тысяч рублей. В этом случае вкладчик заплатит 13% с процентного дохода не в 105 тысяч, а только в 30 тысяч, объяснил руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров.

Он добавил: при расчете будут учитываться доходы по всем вкладам, а также накопительным и другим счетам. Исключение составят только эскроу-счета и те вклады, по которым ставка не превышала 1%.