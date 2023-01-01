Экономика

За год цены в ресторанах в среднем поднялись на 20%

Цены на блюда в российских ресторанах за прошедший год выросли в среднем на 20%, сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. По его словам, цены почти не менялись в сегменте фастфуда.

Он рассказал «РИА Новости», что в ресторанах сети «Мясо&Рыба» цены в среднем увеличились на 8%, в сети «Якитория» — на 7%. «Цены на блюда поднялись в среднем на 20%, но у кого-то вообще не поднялись, как, например на фастфудах»,— сказал господин Миронов.

Как отмечает «Коммерсант», по данным Focus Technologies, в январе—ноябре в Москве посещаемость заведений быстрого питания, включая точки на фудкортах, выросла на 3% год к году, а их обороты за счет роста среднего чека увеличились на 16%. По оценкам «Чек Индекса», заведения фастфуда нарастили число чеков в офлайне и онлайне на 18%, а обороты — на 22%.