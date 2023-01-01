Экономика

Финансист напомнил россиянам о льготах для пенсионеров по налогам на доход и имущество

В России для пенсионеров и других льготных категорий граждан предусмотрены случаи, когда они меньше других платят за ЖКХ, имеют право на бесплатный проезд и другие льготы. В том числе, пенсионеры могут быть освобождены от уплаты некоторых налогов, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

«По общему порядку для пенсионеров, в отличие от работающих граждан, предусмотрены льготы или налоговые освобождения как по налогу на доходы физлиц, так и по имущественным налогам», — отметил собеседник агентства.

В том случае, если пенсионер как по возрасту, так и по состоянию здоровья осуществляет предпринимательскую деятельность, то никаких послаблений действующее налоговое законодательство не содержит. Речь идет о ведении бизнеса как в рамках юридической конструкции индивидуального предпринимательства, так и для категории «самозанятый».

По налогу на доходы физических лиц для всех пенсионеров освобождены от налогообложения государственные пенсии (с них не производятся отчисления, как с зарплат), а также некоторые выплаты в рамках негосударственного пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного страхования.

В отношении имущественных налогов пенсионеры имеют право на получение льгот по налогу на имущество, транспортному и земельного налогу.

Базовые льготы по имущественным налогам обязательны к применению на всей территории страны. Например, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество, но только в отношении одного объекта недвижимого имущества. В том случае, если у пенсионера в собственности имеется несколько объектов недвижимости, то льгота предоставляется на основании предоставленного уведомления в территориальную инспекцию или МФЦ. Пенсионеры не уплачивают земельный налог, при этом федеральное законодательство ограничивает данную льготу не более 6 сотками и по одному земельному участку.

Он отметил, что субъекты РФ вправе предоставлять на своей территории дополнительные льготы пенсионерам. Муниципалитеты вправе на своей территории расширять условия льготы по земельному налогу: например, расширить площадь участка, который не попадает под налогообложение.