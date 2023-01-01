Экономика

Россияне перед праздниками чаще всего покупали санки и коньки

Россияне в преддверии новогодних праздников среди товаров для активного зимнего отдыха чаще всего покупали санки и коньки, показало исследование банка «Русский стандарт».

«Банк "Русский стандарт" изучил спрос на товары для зимних развлечений в преддверии Нового года. Доля покупок коньков в кассовых чеках мобильного банка выросла до 31% с 19% годом ранее. Лидером по числу покупок в предновогоднем сезоне 2022 года здесь стали санки. Согласно статистике банка, спрос на них по сравнению с прошлым годом не изменился. Доля санок от общего количества покупок <...> пяти товаров в сезоне 2022 составила 34%, и годом ранее была такой же», - сообщает ТАСС. В среднем одна покупка санок в конце года, согласно статистике чеков от банка, обходилась в 1 009 рублей. А в прошлом году - 1 058 рублей.

На втором месте по количеству покупок - коньки. Средний чек одной покупки ледовых коньков (прогулочные, фигурные, хоккейные) в 2022 году составил 4 980 рублей. Он заметно вырос по сравнению с 2021 годом, тогда он был равен 1 209 рублей.

Третье место в рейтинге товаров для зимних развлечений - у тюбинга с долей 16% от их общего числа в чеках. Годом ранее этот показатель был 20%. При этом средняя стоимость купленного в 2022 году тюбинга составила 1 720 рублей, годом ранее она была 1 856 рублей.

На четвертой позиции рейтинга - лыжи, спрос на которые также вырос за год. Согласно статистике банка, общая доля их покупок среди всех товаров для зимних развлечений в 2022 году составила 15%. При этом в конце 2021 года была 11%. Средний чек одной такой покупки в 2022 году составил 3 570 рублей (годом ранее он был 7 314 рублей).

На пятом месте по популярности среди покупок для зимних развлечений оказались снегокаты. Их доля от общего числа всех покупок инвентаря для отдыха в конце 2022 года составила 4%. Она заметно снизилась за год - в 2021 году показатель составлял 16%. В среднем одна покупка снегоката в предновогоднем сезоне 2022 обходится в 2 650 рублей. В аналогичном периоде 2021 года средний чек был выше - 2 875 рублей.