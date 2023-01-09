Экономика

Власти проработают новый инструмент для долгосрочных накоплений россиян

Власти могут разработать новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, утвержденной правительством в конце декабря, сообщает РБК.

«Банк России и правительство Российской Федерации проработают возможность выпуска долгосрочных облигаций федерального займа без промежуточных купонных выплат для формирования долгосрочных накоплений граждан», — говорится в утвержденной стратегии. Предполагается, что такие ОФЗ могут стать частью линейки специальных инструментов, ориентированных в том числе на «удовлетворение потребностей граждан с невысокими доходами, ограниченных в возможности приобретения продуктов и услуг финансового рынка». Это будет способствовать уменьшению их затрат и, как следствие, снижению неравномерности распределения доходов.

Альтернативными мерами стимулирования формирования долгосрочных накоплений может стать введение института безотзывных вкладов с установлением для них повышенного размера защиты в системе страхования вкладов, говорится в стратегии. В настоящее время государство страхует вклады населения в пределах 1,4 млн рублей. Планируется также развивать институт сберегательных сертификатов, следует из документа.

«Вывод на российский рынок специальных финансовых продуктов и услуг будет способствовать повышению качества жизни всех граждан за счет использования его возможностей», — отмечается в стратегии.