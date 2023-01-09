Экономика

В России остались работать 75,9% иностранных компаний

Присутствие в России сохранили 75,9% иностранных компаний, заявил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки», - прокомментировал депутат.

Отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши, наращивают объёмы. Большой рост показало производство одежды (+42%), увеличился выпуск лекарств (+15%), отметил председатель ГД.

«Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для её развития», - подчеркнул он.

В прошлом году принят закон о запрете выдачи лицензий на разработку недр, месторождений нефти и газа иностранным компаниям. Теперь обязательно создание юридического лица в РФ. Также запрещено иностранное участие в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками. В первом чтении принят законопроект, не дающий офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ.