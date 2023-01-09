Экономика

В России предложили увеличить ввозные пошлины на светотехнику

Российские производители электроники просят правительство увеличить ввозные пошлины на импортную светотехнику и компоненты для нее в среднем на 10–15%. Такой шаг призван стимулировать спрос на отечественные компоненты: сейчас при производстве крупных партий некоторые участники рынка используют не российские, а более дешевые азиатские компоненты. Но даже сами отечественные производители светотехники разошлись в оценках меры. С одной стороны, они называют предложение «запоздалым», а уровень роста пошлин «недостаточным». С другой — говорят о риске появления на рынке больших объемов контрафакта и серого импорта.

Пошлины на импортные светодиодные лампы могут вырасти с нуля до 5%, на пластмассовые люстры — с 12% до 20%, на светодиодные медицинские люстры — с 5% до 35%. Всего в перечне 106 позиций, на которые предлагается увеличить пошлины, сообщает «Коммерсантъ».

Российский рынок светотехники, поясняет GR-директор МСК «БЛ Групп» Евгений Долин, делится на три сегмента: уличные и промышленные светильники, где около половины рынка занимают российские производители; бытовое освещение (люстры, настольные светильники), где российские компании занимают около 10% рынка, и лампы всех видов (светодиодные, накаливания).

В последнем сегменте, по оценке Долина, российские компании занимают 2–3% внутреннего рынка. Годовой оборот каждого из трех сегментов составляет 50–55 млрд рублей, уточняет эксперт. В числе крупнейших производителей он называет ООО «ПК "Клевер"», GS Group, ТПК «Вартон» и других.

Если подобные заградительные пошлины введут, то, скорее всего, начнется торговая война с евразийскими странами, а ту технику, которая будет облагаться дополнительными пошлинами, начнут ввозить через параллельный импорт, что увеличит объем контрафакта на рынке, подчеркивает Евгений Долин: «Российским производителям поможет только снижение пошлин на ввоз комплектующих и переговоры о возможном снижении пошлин со странами потенциального экспорта».