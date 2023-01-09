Экономика

Правила выдачи ВНЖ иностранцам в обмен на инвестиции утвердили в России

Правительство определило требования к иностранцам, претендующим на получение вида на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции. Для этого необходимо вложить от 15 млн рублей в социально значимые проекты регионов или 30 млн рублей — в капитал российского юрлица.

Другие варианты — регистрация и не менее чем двухлетнее владение бизнесом с уплатой в год от 4 млн рублей налогов или покупка недвижимости с общей кадастровой стоимостью от 20 млн до 50 млн рублей. На фоне условий выдачи «золотых виз» другими странами российские требования привлекательными не выглядят, сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отметили, что с 11 января инвесторы смогут получать ВНЖ без получения разрешения на временное проживание (РВП). Эксперты рынка посчитали, что с инвесторов снялась хотя бы одна проблема, которая ранее заключалась в получении РВП. Однако сложности с ежегодным подтверждением ВНЖ, причем бессрочным, остались.

По данным издания, возможность получения ВНЖ в обмен на инвестиции широко распространена по всему миру, причем чаще всего это делают небольшие страны для привлечения зарубежного капитала. При этом по сравнению с другими странами, российские требования выглядят не такими привлекательными.