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Экономика

Исследование выявило рост цен на шоколад в России перед Новым годом

10.01.2023 07:17|ПсковКомментариев: 0

Шоколад и шоколадные конфеты в несетевой рознице РФ перед Новым годом заметно подорожали, сразу на 4% и 3% за декабрь, другие сладости - например, пряники, печенье и вафли - напротив, подешевели, следует из материалов компании «Эвотор».

«В декабре цены на продукты в несетевых розничных магазинах выросли на 0,3% к ноябрю. В преддверии Нового года плиточный шоколад подорожал на 4%, шоколадные конфеты - на 3%, а карамель - на 2%», - приводит РИА Новости текст исследования компании на основании разработанных ею индексов. В свою очередь шоколадные батончики, пряники и вафли, печенье и крекеры подешевели на 1%, а цены на выпечку и сдобу снизились на 2%.

«Эвотор» в рамках индексов анализирует средние цены на 257 товарных наименований (SKU) из 47 продуктовых категорий, 73 SKU из 22 товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса (чистящие и моющие средства различного назначения, уход и гигиена), представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах.

Кроме того, в декабре по сравнению с ноябрем подрожали детские соки и молочная гастрономия (творог, сыр и сливки): рост цен на эти продукты в несетевой рознице составил 2%. Меньшими темпами, на 1%, подорожали сметана, молоко, детские молочные продукты, рис и растворимый кофе, а также мюсли. Полуфабрикаты из мяса, пресервы из рыбы и морепродуктов и готовые завтраки в традиционной торговле также стали дороже на 1%.

В свою очередь сосиски, сардельки, пельмени и растительное масло подешевели на ту же величину; также на 1% стали меньше стоить консервированные овощи, какао, овсянка и пшеничная мука. Цены на сливочное масло и маргарин упали на 3%, а гречка после небольшого ноябрьского подорожания вновь подешевела - на 2%.

Алкогольная продукция в декабре в несетевой рознице подешевела по сравнению с ноябрем на 0,7%, сигареты подорожали на 0,3%, а непродовольственные товары повседневного спроса - на 0,7%. «За год, к декабрю 2021 года, средние цены на продукты в традиционной рознице выросли на 20,2%, на алкоголь - на 11,9%, на сигареты - на 7,5%, непродовольственные товары - на 46,2%», - добавляется в материалах.

Теги: #Цены #шоколад
Источник: Псковская Лента Новостей
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