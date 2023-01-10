Экономика

Декларационная кампания 2023 года стартовала в Псковской области

До 30 апреля 2023 года налогоплательщики обязаны представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году. Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

«Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, например, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников», - напомнили в ведомстве.

Там также отметили, что в случае продажи недвижимого жилого имущества на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества – до 250 тысяч рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Подать декларацию можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Заполнить декларацию также можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России от 29 сентября 2022 года №ЕД-7-11/880@).

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.

В ведомстве добавили, что предельный срок подачи декларации 30 апреля 2023 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.