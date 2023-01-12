Экономика

Банки стали реже одобрять заявки россиян на кредиты

Банки России в 2022 году одобрили каждую четвертую (26%) заявку граждан на получение кредита, что меньше на 7%, чем в 2021 году, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Подсчеты организации основаны на сведениях четырех тысяч кредиторов.

«Уровень одобрения кредитных заявок (approval rate) свидетельствует о низком аппетите к риску у банков и смене кредитного риск-профиля заявителей на получение кредита», — приводит слова экспертов НБКИ runews24.

В конце минувшего года Центробанк предложил ввести новый вид потребительских кредитов для малоимущих заемщиков. Речь идет о «заемщиках с повышенным риском», но финансовое положение таких россиян позволяет регулярно обслуживать долг.

С 1 января 2023-го в РФ введены лимиты на выдачу кредитов и займов ненадежным клиентам. По указанию регулятора, крупнейшие банки смогут оформлять для таких граждан не более 25% от всех необеспеченных кредитов и не более 10% долгосрочных.

По оценкам Банка России, за январь-ноябрь прошлого года в стране на 18,6% снизился объем выданных ипотечных кредитов, до 5,54 миллиарда рублей. Также уменьшилось количество предоставленных займов — по сравнению с 2022 годом показатель упал на 32,9% и достиг 1,15 миллиона кредитов.