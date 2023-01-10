Экономика

Путин призвал антимонопольщиков контролировать цены

Инфляция в России снижается, однако контроль за ценами сейчас особенно важен, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским.

«На данный момент всё-таки мы в определённых рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению», - приводит слова Путина РИА Новости.

Он добавил, что «у Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них – это контроль за ценами».

«Сейчас это особенно важно», - подытожил президент.

В прошлом году инфляция в России достигла пика в апреле, когда она, по оценке Росстата, составила 17,83% в годовом выражении. По последним официальным данным - от Минэкономразвития, по состоянию на 26 декабря показатель замедлился до 12,19%.