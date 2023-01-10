Экономика

ЦБ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила

Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM).

В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

При этом подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.