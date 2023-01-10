Экономика

Россияне в январские праздники потратили на продукты на 11% больше, чем в прошлом году

Россияне в нынешние январские праздники потратили в продуктовых супермаркетах на 11% больше, чем в прошлом году — средний чек по итогам начала месяца составил 598 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики «Чек Индекс».

«Средний чек в продуктовых супермаркетах составил 598 рублей — это выше на 11% по сравнению с прошлым годом и на 6% ниже, чем в декабре», — выяснили аналитики, отметив, что число покупок за год снизилось при этом на 5%.

Также аналитики подсчитали траты в других популярных потребительских категориях. По их данным, средний чек в гипермаркетах составил 1210 рублей, оказавшись на 6% ниже прошлогоднего и на 1% выше декабрьского. А число покупок выросло на 14%. В ресторанах и барах тратили в среднем по 1127 рублей — на 6% больше, чем в прошлом году и на 2% больше, чем в декабре. Согласно расчетам аналитиков, число покупок увеличилось на 6%.

В кафе и столовых средний чек составил 707 рублей (выше на 12% по сравнению с прошлым годом и на 13% выше, чем в декабре). Покупки просели на 3%. Наконец, на фаст-фуд тратили в среднем по 478 рублей — на 7% больше прошлого года и 2% больше декабря. Число покупок снизилось при этом на 9%.